Cristina cuestionó los dichos Sturzenegger sobre la expropiación de C5N: “no hubo denuncias de periodistas de investigación”

Compartir esta noticia:

El martes, en el acto de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, la vicepresidenta opinó sobre la columna que publicó el expresidente del Banco Central en PERFIL, y resaltó: «No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al artículo que escribió en PERFIL días atrás el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el que menciona una conversación en la que se habló de “expropiar C5N” e “intervenir los hoteles de Cristina” luego de que ella entregara el mando a fines de 2015.

En una nota titulada «¿Es posible cerrar la grieta?«, Sturzenegger relató que en una cena previa a las elecciones que ganó Macri, en 2015, escuchó una propuesta del exministro de Obras Públicas Roberto Dromi que iba en ese sentido para “licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno», escribió el exfuncionario.

Al respecto, la titular del Senado contó: “Ayer leí en un artículo, disculpen que puede parecer algo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver y mucho. El domingo leí los portales y los diarios y vi un artículo de Sturzenegger, sobre la grieta y no sé qué cosa, y bueno como es Sturzenegger seguí de largo y no le presta atención. Hasta que ayer alguien me envió una parte de lo que había dicho”.

Sobre el ex funcionario de Mauricio Macri, siguió: “Para los que no saben, por ahí un joven de 20 años que no había nacido el 2001, cuando fue al corralito y todo lo que pasó, y quienes lo conocieron después en el ‘16, hizo lo mismo en el ‘18 que hizo en el 2001”.

“Me impresiona muchísimo, porque cuenta que en el año 2015 lo fue a ver un ministro privatizador que fue Dromi, porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N y después, dice textual, quitarle los hoteles a Cristina. Esto es intervenir en la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y saben que me impresionó? Que no fue algo que se escapó, alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, o un off, que se dicen barbaridades por ahí que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas…”, dijo en tono irónico la vicepresidenta.

“Pero a mí lo que me impresionó es que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario lo lee, lo relee dos o tres veces, lo piensa, lo mira, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro, no hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar”, continuó Fernández de Kirchner.

“Y entonces digo, debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir, si en este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo”, sumó en su discurso desde el Senado, durante la entrega de la mención de Honor “Juana Azurduy” a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Fabián de Sousa pidió a la Justicia que Sturzenegger sea citado a declarar

El empresario Fabián De Sousa solicitó a la Justicia que el expresidente del Banco Central durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) Federico Sturzenegger sea citado a declarar como testigo en la causa en la que se investiga la persecución a los accionistas del Grupo Indalo por afirmar que el exfuncionario de Obras Públicas Roberto Dromi buscó «expropiar C5N».

El pedido realizado ante la jueza María Romilda Servini se presentó después de que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri escribiera una nota de opinión en el diario PERFIL del domingo 5 de marzo en la que dijo haber participado de una reunión en la que se habló de expropiar el canal de noticias C5N.

«El hecho relatado por Sturzenegger, por cierto de extraordinaria gravedad, concuerda con lo que oportunamente, bajo juramento de decir verdad, declarara Cristóbal Manuel López, al describir que por aquella época -justo en el momento en el que se desarrollaba el proceso electoral- el imputado Mauricio Macri se reunió con él en la casa de Franco Macri», señalaron los abogados de Fabián De Sousa.

«Los hechos que ocurrieron posteriormente ya han sido debidamente documentados en la causa a través de distintas presentaciones, razón por la cual, a efectos de ser breves, nos remitimos a las mismas», agregaron en la presentación. (Perfil).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios