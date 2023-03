Estaciones de Servicio: en YPF casi la mitad son mujeres y el 32 % ocupan cargos directivos

Compartir esta noticia:

En las estaciones de YPF las mujeres abarcan casi el 50 % de los más de 4.000 puestos de trabajo en todo el país. El 25 % es jefa de bocas de expendio y el 32 % ocupa cargos directivos.

La Asociación de Operadores de YPF destacó este 8 de marzo que “el número de mujeres en el sector creció progresivamente, desde tareas vinculadas a las tiendas y al área administrativa hasta compartir funciones de igual a igual con hombres y formar parte de la conducción y de toma de decisiones de las entidades”.









“La situación ha cambiado mucho. Antes era bastante extraño encontrarse con la figura de la mujer operadora, pero de la mano de los cambios en la sociedad y con mucho impulso propio, las mujeres hemos ido ganándonos el lugar, demostrando que no debería haber distinciones de género”, sostuvo Cecilia Zucco, operadora e integrante de la comisión directiva de la AOYPF.

“La Red está muy sólida en este aspecto. En las Estaciones de Servicio YPF las mujeres se ganaron su espacio y su protagonismo, tal es así que un alto porcentaje de empresas operadoras están lideradas por ellas, y en todas cumplen un rol fundamental en el día a día y cada vez se visibilizan más”, agregó en conversación con surtidores.com.ar.

Las mujeres abarcan casi el 50 por ciento de los más de 4000 puestos de trabajo de los establecimientos propios de la Red de YPF. El 32 por ciento de los cargos directivos están ocupados por ellas y el 25 por ciento como jefas de las bocas de expendio.

Mientras que en el caso de las playas, más de la mitad de los responsables de turno, que es la base para próximas jefaturas, son mujeres y el restante 48 por ciento de los puestos son vendedoras. Aunque a ello debe añadir que el gran crecimiento del último tiempo fue en el área de lubricentros, ya que 18 lubriexpertas hoy atienden los Boxes de las principales YPF con importantes resultados.

“Por supuesto que hay mucho por hacer con y para aquellas mujeres que por diversas razones no han encontrado esa posibilidad, pero en este sentido, lo que viene es garantizar que en toda la Red se logre dar igualdad de oportunidades para asumir responsabilidades de mando y lograr que aquellas pocas empresas que no se han adaptado a los tiempos que corren, se modernicen”, manifestó la integrante de la comisión directiva de la AOYPF.

“No hay ningún impedimento para hacer las tareas de igual a igual o que no pueda desarrollar una mujer en el ámbito laboral. Quizás hay cuestiones en las que se necesita la ayuda de algún compañero/a, como por ejemplo levantar cosas más pesadas, pero es algo que se puede dar en cualquier trabajo. Pero sí hay muchas oportunidades de crecimiento y de ascenso y la perspectiva de género no es ningún problema, en tanto que las capacitaciones son para todos y todas por igual y no hay diferencia”, afirmaron a su turno vendedoras de playa de la YPF Grupo Zucco.

