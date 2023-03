General Pico: el IPAV y el municipio lanzaron operativo para completar la inscripción a viviendas sociales

Compartir esta noticia:

El martes por la mañana, en el Palacio Municipal de General Pico tuvo lugar la presentación de una importante novedad para quienes aspiran a acceder a una vivienda social. En una acción conjunta entre el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) y la Municipalidad, se lanza un operativo para ayudar a completar las inscripciones para el armado de los padrones entre los que se sortearán las unidades habitacionales.

Participaron del anuncio el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, la intendenta local, Fernanda Alonso, las gerentas, de Planificación y Adjudicación, Érica Riboyra, de Programación, Romina Montes de Oca, la encargada de la Delegación, Rosana Balladori, y la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Daniela Cabrino.

La gerenta de Planificación y Adjudicación comentó que se estará cada martes y jueves, de 9 a 13, siendo unas 2000 familias las que deben completar la inscripción, y otras 2000 que ya están en condiciones de participar del sorteo de estas 120 casas. “Lo importante es que la gente sepa que si va con la documentación, cuando llega comienza a revisarse el trámite y se tiene que ir con su trámite cerrado, es decir listo para participar en el sorteo si le corresponde. Hay que tener en cuenta que para participar en el sorteo, son grupos familiares, no participan personas solas en este sorteo de viviendas, y tienen que tener 15 años de residencia en General Pico. Si alguien no tiene esa residencia puede estar inscripto en IPAV pero de este sorteo no va a participar”.

Quienes tengan dudas respecto a la inscripción, ya que es un trámite que se inició en pandemia y mucha gente lo hizo con sus propios medios, quedan familias con cuestiones inconclusas y a la hora de armar el padrón no formaban parte del mismo. “Con el trabajo con las Bases de General Pico sabíamos que eran familias que cumplen los requisitos, entonces, en un trabajo en equipo con la Municipalidad estamos yendo a buscar a esas familias para que todas estén en condiciones de participar del sorteo”.

En tanto, Jorge Lezcano informó que las casas están casi finalizadas, oportunidad en la que agradeció al equipo municipal por el trabajo conjunto, “buscamos que no quede nadie sin la posibilidad de participar del sorteo si es que está apto. Hay más de 4000 inscriptos pero no todos están aptos”.

La jefa comunal Fernanda Alonso explicó que hay familias en la ciudad que aún no pudieron completar la inscripción digital, tal como lo ha propuesto el IPAV, como una de las modalidades que se requieren para poder formar parte de este padrón provisorio. En función que se cumplan los requisitos después se puede formar parte del futuro sorteo por lo que resulta de suma importancia acompañar este proceso, “para garantizar que todos tengan justamente la oportunidad de cerrar la presentación de la documentación. Por eso vamos a hacer un recorrido por todos los barrios piquenses, desde hoy en adelante, a fin de que quien no la haya terminado, pueda concluir su inscripción”.

Cronograma

El cronograma se dispuso en los Servicios Sociales de Base, en el horario de 9 a 13.

Martes 7 de marzo: Ranqueles (calle 40 bis N° 1625)

Jueves 9 de marzo: Energía y Progreso (calle 29 N° 1342)

Martes 14 de marzo: Don Bosco (calle 30 N° 657)

Jueves 16 de marzo: Carlos Berg-Pacífico (calle 48 N° 659)

Martes 21 de marzo: Molino (calle 25 N° 144 oeste)

Jueves 23 de marzo: Roca (calle 116 N° 124)

Martes 28 de marzo: Malvinas (Peatonal 2 de Abril tira 20 Dpto. 3)

Jueves 30 de marzo: Rucci (calle 302 esquina 329)

Martes 4 de abril: Bicentenario (calle 405 N° 1951)

Jueves 6 de abril: San Etelvino (calle 120 N° 607)

Martes 11 de abril: Este (calle 16 M° 1396)

Jueves 13 de abril: Centro (Dirección de Juventud calle 19 esquina 20)

