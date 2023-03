Larreta prometió cerrar el Ministerio de la Mujer si es electo presidente

Compartir esta noticia:

El jefe de gobierno porteño argumentó que la importancia que se le brinda a una temática no depende de si tiene un ministerio o una secretaría. En ese sentido, adelantó que le gustaría reducir los ministerios a la mitad y confirmó que de ganar la elección presidencial cerraría el de la Mujer, ya que en su visión «un ministerio lo único que pone es más burocracia». La disputa del electorado a Javier Milei y Patricia Bullrich.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, continúa con su roadshow como precandidato presidencial del PRO por distintos medios y afila su perfil para pelear electorado con Patricia Bullrich y Javier Milei. En una entrevista radial, Larreta no dudó en adelantar que cerrará el Ministerio de la Mujer en caso de llegar a ser presidente. Un día antes del 8M, el precandidato agregó: «Voy a reducir los ministerios a la mitad».

«No creo que la importancia que uno le dé a un tema en el gobierno depende de que tenga un ministerio, secretaría o subsecretaria», sostuvo Larreta que calificó de «fantasía» esa idea.

El área destinada a las políticas de género dentro del gobierno de la Ciudad está hoy en la Dirección General de la Mujer, una oficina dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. O sea, una oficina de tercer orden de jerarquía dentro del ministerio que en las últimas horas fue noticia por desalojar a trabajadores callejeros en la estación Retiro.

A cargo de esa dirección general está Carolina Barone, quien entre 2016 y 2019 ocupó el cargo de Directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ahora potencial contendiente de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

El «sí», con aire sobrado, de Larreta sobre el cierre del Ministerio de la Mujer fue en respuesta a una insistente pregunta del analista y consultor económico que hace las veces de periodista en el programa radial de Baby Etchecopar, Manuel Adorni. «Como símbolo de la austeridad como presidente. ¿Vas a cerrar el Ministerio de la Mujer?», le preguntó Adorni y luego celebró la promesa de Larreta en sus redes.

El jefe de gobierno porteño también valido la mirada de las políticas públicas en términos de gastos: «No depende de un ministerio o no, el ministerio lo único que pone es más burocracia». Para matizar su definición sobre el cierre del Ministerio de la Mujer, Larreta arrojó una frase sin datos que la respalden respecto de que «hemos hecho políticas de igualdad para la mujer como nunca se habían hecho, porque yo creo en eso, en la igualdad de oportunidades».

Más allá de la frase, en los hechos, Larreta tuvo otros gestos que van a contra mano de las políticas de género y de los cambios culturales generados a partir del movimiento feminista. En junio del año pasado, el jefe de gobierno anunció junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña, la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Mientras que en diciembre sumó a su Gabinete a la ex diputada y líder del partido conservador «Valores para mi país», Cynthia Hotton, quien se opone abiertamente al matrimonio igualitario y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«Está la fantasía de que si es un ministerio le vas a dar más importancia. Este Gobierno tiene una Ministerio de Seguridad y no hicieron nada, tiene un Ministerio de Educación y cerraron las escuelas», insistió Larreta para justificar su promesa. Según un estudio de la ejecución del gasto del Presupuesto 2022, hasta el tercer trimestre del año pasado, las partidas para infraestructura escolar y las destinadas a asistencia a víctimas de la violencia de género se habían ejecutado en 51 por ciento. Las destinadas a fiscalización de veredas alcazaban un 74% de ejecución.

En la entrevista, el posicionamiento de Larreta no solo buscó empatar a la plataforma de campaña del cierre del Ministerio de la Mujer que realizó Javier Milei ya en 2022, cuando dijo que lo iba hacer y no iba a «pedir perdón por tener pene», sino que también recuperó frases ya escuchadas en la campaña de 2015, en tono de grieta, como que «los que se robaron el país tiene que ir presos» o que «con el kirchnerismo no acordaría nada».

