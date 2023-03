Lista de Juntos por el Cambio: “así como está, la ley de paridad de género termina perjudicando a las mujeres”

Compartir esta noticia:

La definición de los lugares de hombres y mujeres en la lista de Juntos por el Cambio, que fue a interna el 12 de febrero, donde se impuso la lista radical que encabezaba Martín Berhongarary sobre la lista del PRO, con Martín Maquieyra en el primer lugar, no respeta la voluntad popular manifestada con el voto: una lista “puso los hombres” y la otra “las mujeres”. Esta situación ya había sido advertida por el dirigente radical, Mario González, y la exdiputdaa del PRO, Adriana Leher.









Así se da el absurdo de que la lista ganadora, que encabezó el binomio Hipólito Altolaguirre – Romina Mota, se refleja con el primer lugar par a “Poli” y el octavo para Romina Mota. Lo mismo ocurrió con el PRO, que encabezó Laura Trapaglia, quien quedó segunda, y su compañero de binomio, Enrique Juan, terminó noveno.

“El criterio que se utilizó fue muy desventajoso para las mujeres que integraban el radicalismo, los hombres mantuvieron su lugar, pero las mujeres no. Antes de ir a las internas, cuando se hace el reglamento, la idea era hacer una redacción donde se garantizara que nadie quedara afuera. La idea era evitar que una lista pusiera los hombres y la otra, las mujeres, pero la Junta dijo que la redacción era confusa y se aplicó el D’Ont,”, dijo la diputada provincial de la UCR, Andrea Valderrama Calvo, en el programa “Las Dos Verdades” que se emite de lunes a jueves por Radio Mitre Santa Rosa (100.9), desde las 17 horas.



Consultada por la posibilidad de haber vulnerado la voluntad popular, señaló que “la verdad que es así, eso es lo que se quiso evitar. Será un aprendizaje para la próxima elección”

A renglón seguido aclaró que “en lo personal yo no participé de la redacción del reglamento porque era candidata y no podía, pero tampoco entendí que había que hacer un reclamo porque era una cuestión política que tenían que decidir las conducciones partidarias”.

“No puede permitirse, como de hecho pasó, que una lista ponga los hombres y la otra, las mujeres. En definitiva, las mujeres terminamos siendo las que somos desplazadas”, afirmó la actual legisladora, que en la interna iba sexta en la lista de Berhongaray y terminó en el décimo segundo lugar de la lista general.

“Todos los hombres nuestros mantienen el lugar, Sergio Pregno que estaba atrás mío, pasa adelante. Tal vez son cuestiones que deberíamos prever en la ley. Cuando hicimos la redacción, no previmos esto, y ahora fue la primera vez que se aplicó”, adelantó.

“Si no, la ley de paridad termina perjudicando a las mujeres. No salió como esperábamos. La idea es que eso se resuelva antes de la próxima interna para que no vuelva a pasar”, finalizó.

