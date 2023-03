Movilización en Santa Rosa por el Día de la Mujer Trabajadora

Compartir esta noticia:

Este miércoles 8 de marzo agrupaciones gremialistas, políticas y feministas participan de una concentración y movilización por la plaza San Martín y calles céntricas.

La actividad fue convocada por distintos sectores y se vio un número importante de agrupaciones en la plaza San Martín

Además, distintas organizaciones dieron a conocer un documento titulado» 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. La deuda y la falta de justicia es con nosotras» que plantea textualmente lo siguiente:

El 8 de marzo de 1910 en el Segundo Congreso Internacional de mujeres socialistas, Clara Zetkin, propone establecer el día 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación y la opresión capitalista.

Este 8 de Marzo de 2023, las Mujeres Pampeanas nos unimos en un grito común «La deuda es con Nosotras ! ¡Vivas, libres, con trabajo y con garantías de Justicia nos queremos, YA Estamos HARTAS !

El crecimiento de nuestras luchas en los últimos años, exige que hoy la sociedad no naturalice la violencia de género en todas sus formas. La violación grupal sufrida por una joven, ocurrida en la zona turística de Palermo dio origen a un masivo rechazo social, sin embargo, hechos que suceden alejados de las grandes urbes, en las que se incluye nuestra provincia no tienen la misma repercusión. No son enfermos, No son animales, No son violaciones “en manada”, es una violación perpetrada por el pacto entre varones que gozan del abuso de poder, que les otorga este sistema Machista y Patriarcal con la complicidad del estado.

Al día de hoy, en lo que va del 2023, levamos 51 casos de femicidios y travesticidios, cada 27 hs. una mujer es asesinada. Día a día sufrimos las violencias de este sistema sobre nuestros cuerpos. Somos asesinadas, violadas, abusadas, secuestradas, explotadas, es sobre nosotras que se descarga la desigualdad económica y laboral con más crudeza.

Hay una deuda histórica con las trabajadoras que es urgente empezar a saldar. Por eso ¡Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, PARAMOS y ocupamos las calles porque acá esta la fuerza colectiva que nos permite resistir y luchar para que se escuche nuestra voz y sigamos reclamando ser parte de la Agenda política, del estado Provincial y Nacional.

La participación y los enormes esfuerzos que realizamos las mujeres y disidencias, para forjar un futuro más igualitario y lograr la recuperación de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia Covid 19, han expuesto y agravado las falencias que presenta el Estado a la hora de dar respuestas a nuestras necesidades. Otros aspectos que la pandemia sacó a la luz fueron la violencia doméstica, las tareas de cuidado no remuneradas, el desempleo y los índices de pobreza e indigencia, que muestran que el 70 % de la población está bajo línea de pobreza.

Seguimos reclamando que las mujeres sufrimos la doble y triple opresión y aunque hubo algunos avances en materia de capacitaciones y creación de un Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad, al cual Defendemos como logreo institucional de las luchas de las Mujeres Trabajadoras organizadas, todavía hay un vacío judicial y de protocolos sin aplicación, para afrontar la violencia que sufrimos diariamente en todas sus formas por el solo hecho de ser mujeres, originarias y disidencias sexo genéricas.

Al mismo tiempo, las mujeres nos hemos puesto en primera línea y demostrado habilidades, conocimientos y construcción de redes que nos han permitido liderar eficazmente las respuestas y soluciones ante la pandemia. Somos las mujeres en lugares de decisión, quienes más respuestas satisfactorias tanto sanitarias como socio-económicas, hemos logrado implementar con éxito, Y sin embargo, continuamos siendo las peores pagas. Hay análisis que demuestran que ganamos de un 29% a un 35% menos que los varones realizando las mismas tareas, y que por los obstáculos impuestos solo el 20% de los lugares de poder de decisión son ocupados por mujeres. Aunque el poder sin perspectiva de género no alcanza para mejorar la situación de las mujeres y disidencias, necesitamos de políticas públicas con gobernadores, intendentes y funcionarias que entiendan la importancia y urgencia de escucharnos y hacer grandes cambios en la forma en que funcionan para alcanzar una sociedad más justa y a la altura de la situación.

Por todo ello, y ante la incesante embestida de organismos nacionales e internacionales para el borrado de la categoría MUJER dejamos en claro nuestra oposición y reivindicamos la lucha de siglos para ser nombradas.

La Prostitución NO es Trabajo!!

La prostitución es una forma extrema de violencia que viola los derechos humanos. Los daños físicos y psicológicos que produce son similares a los sufridos por las víctimas de torturas. Las mujeres y demás personas prostituidas son convertidas en mercancías para el uso sexual de los prostituidores y para reportar ganancias a los y las proxenetas, fiolos y tratantes.

El sistema prostituyente, que se lleva muchas compañeras, hoy sigue vigente más que nunca, ante la falta de respuestas de los estamentos del estado y de políticas públicas reales y concretas. Es necesario abordar la demanda de la prostitución y dejar expuesta la participación de los prostituyentes principales protagonistas del sostenimiento de este sistema perverso.

Por ello, proponemos una Ley de erradicación del sistema prostituyente que contemple la restitución de derechos y políticas públicas para prevenir la prostitución, no sancione ni persiga a las personas prostituidas. Que desaliente la demanda y sancione a los prostituidores.

Lamentablemente las políticas públicas son escasas e insuficientes. Son urgentes las medidas para trabajar en la prevención, porque estamos cansadas de pedir justicia ante los hechos consumados.

Es urgente la aplicación plena de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Campañas de concientización y medidas concretas por parte del Estado.

Es necesario la plena implementación de la IVE, la ley de los 1.000 días, la ley 26.485 para la protección integral de nuestras infancias, adolescencias, juventudes.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene que tomar medidas para dar salidas concretas a estas problemáticas y que sean de cumplimiento en todo el territorio argentino.

¡Este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer Trabajadora, salimos a las calles a que se escuche nuestra voz y seguir reclamando ser parte de la Agenda política, del estado Provincial y Nacional!.

Exigimos mayores políticas públicas para los territorios rurales, compuestos en su mayoría por mujeres campesinas productoras del alimento agroecológico que llega a nuestras mesas. Ellas son el campo que alimentan y es por esa razón que militamos todos los días una ley de acceso a la tierra. Sin embargo, ha sido un sector históricamente relegado, además de que sus derechos siempre han sido menoscabados. Lo que hace que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad social, imposibilitando el acceso a una vivienda digna, servicios básicos y fundamentalmente a la tierra. Sabemos que en la actualidad la tierra se concentra en muy pocas manos y que el pequeño campesino/a queda absolutamente relegado de cualquier posibilidad que le dignifique sus condiciones de vida.

Denunciamos el recrudecimiento de la violencia política hacia las mujeres y diversidades, con casos de violencia verbal y discriminatoria lo que ha provocado una preocupación internacional que originó el viaje a Argentina de una misión de expertas de la OEA. La Violencia Política constituye un obstáculo que impide la plena participación y el ejercicio de los derechos políticos de mujeres y diversidades. Repudiamos el intento de magnicidio y femicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, quien es perseguida judicialmente y proscripta para muchos ciudadanos y ciudadanas, la persecución y cárcel a Milagro Sala; un caso paradigmático en su condición de mujer de clase humilde y originaria, lideresa política y social, el hostigamiento y acoso a la diputada Ofelia Fernández, acciones misóginas hacia Cecilia Moreau, que preside la Cámara de Diputados y diputadas, y la persecución política contra mujeres radicales en Catamarca, persecución y armado de causas judiciales a Mujeres de las Organizaciones Sociales en todo el país que luchan por Tierra Techo y Trabajo y contra los narcos en los barrios periféricos, a través de los merenderos y el programa Ni un Pibe menos por la Droga, entre otros hechos resonantes.

Decimos NO a la Guerra entre Rusia y Ucrania por las implicancias directas sobre nuestros cuerpos y vidas. Somos las Mujeres las que soportamos las violaciones, hambruna, enfermedades y nos hacemos cargo de las consecuencias del diezmado de hombres en nuestros pueblos. Siendo esclavizadas y utilizadas como moneda de cambio por los ocupantes/opresores.

Decimos NO al pago de la deuda fraudulenta con el FMI, Porque implica ajuste al pueblo, del cual el 60 % somos mujeres en situación de precariedad económica y falta de oportunidades para nuestros hijos e hijas, hermanas originarias y disidencias, implica ajuste salarial y miseria. ¡¡¡Las mujeres decimos la deuda es con el pueblo, La deuda es con NOSOTRAS y no hay derechos si no hay justicia!!!

RECLAMAMOS:

Trabajo digno, Basta de precarización laboral en el ámbito Público y Privado;

Paritarias, libres, Democráticas y con Perspectiva Feminista;

Salarios y Jubilación Digna;

Tierra, techo y trabajo para todas;

Que se impulse el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia y al Gobernador Sergio Ziliotto, que fija el ingreso al estado de las víctimas de violencia de Genero, en los cargos de los condenados exonerados.

Creación de Jardines Parentales en todos los lugares de trabajo, instituciones educativas y en los barrios.

Ampliación de las licencias paternales, sin pérdida salarial.

Restitución de todo el art. Del estatuto del empleado público derogados por la Norma Jurídica de Facto. Y plena vigencia de todos los CCT.

Declaración Provincial de la Emergencia en violencia contra las Mujeres;

Modificación a la Ley de alquileres, donde las mujeres con hijos y disidencias no sean discriminadas;

Exigimos, para el barrio El Amanecer, luz, agua, vivienda digna, acceso a la tierra para vivir y producir y un Estado más presente en los territorios. Feminismo y Agroecología para el cambio social.

Urgente reforma judicial con perspectiva de género y de derechos;

Solicitamos una ley integral de cuidados.

Pleno Cumplimiento del Cupo e inclusión Laboral Travesti-trans, que se cumplan con las legislaciones ya logradas para respetar los cupos.

Basta de Violencia Institucional! Cumplimiento del convenio 190 de la OIT y su Recomendación Nº 206.

Implementación de la Guía provincial de actuación para el abordaje de la Violencia de Genero en el ámbito Intrafamiliar y Protocolos efectivos, reales y con presupuestos acordes y responsables en el ámbito estatal y municipal para el acompañamiento integral.

Efectiva Implementación de la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en las Instituciones Educativas.

Multifueros para que las condenas y las denuncias de violencia y abusos sexuales sean unificadas a la hora de dictar sentencias.

Exigimos que se ponga en vigencia la ordenanza municipal 4477/11 Programa de protección de las víctimas de trata y Prostitución en el ámbito de Santa Rosa. Agilizar los programas nacionales Potenciar y Acompañar, para que las mujeres no esperen de 3 a 4 meses para obtener el beneficio.

IMPLEMENTACION efectiva de la Ley 27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto;

Difusión en todo el territorio pampeano del acceso a la ILE e IVE y de la Línea Pampeana de Asesoramiento (2954-595392), mediante el uso de los medios de difusión provinciales, municipales, radios comunitarias y medios privados con pautas del gobierno.

Libertad a todas las presas por eventos obstétricos: solicitamos a las autoridades de las Áreas Mujeres, Género y Diversidades que intervenga en los procesos judiciales de las presas por abortos o eventos obstétricos. Impedir la criminalización de las mujeres que deciden sobre sus cuerpos.

NO judicializar a Profesionales comprometidos que cumplen con la Ley;

Impedir que las niñas sean obligadas a gestar y a parir. Exigir la reparación integral a las niñas/adolescentes que fueron obligadas a gestar y parir, garantizada por el estado, en coordinación interministerial, en las situaciones en que los sistemas de educación, salud y de protección de derechos no hayan, por acción u omisión, realizado la IVE/ILE.

Reclamamos el acompañamiento integral a los equipos de salud, amenazados o atacados judicialmente cuando garantizan las prácticas de aborto contempladas en la Ley 27610, porque “Garantizar derechos no es delito, es obligación del Estado”

Estamos alertas al acoso judicial ejercido por los sectores políticos y religiosos antiderechos, que pretenden avasallar el cumplimiento de la ley 27610.

Difusión a aplicación integral de la Ley de los 1.000 días, “Ley 27.611 – Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

CUMPLIMIENTO efectivo de la Ley 26.150 que crea el programa de Educación Sexual Integral – ESI en todos los niveles, con perspectiva de género, feminista, abolicionista y respetuosa de las diversidades. Las instituciones educativas, deben abordar al Aborto como contenido pedagógico de la ESI.

Libertad a todas las presas políticas;

Libertad a las cuatro hermanas Mapuches presas con sus hijos/as por defender su territorio ancestral en Bariloche.

Exigimos una Reforma Judicial feminista que garantice los derechos adquiridos.

Apoyamos el juicio político a los miembros de la corte corrupta. CON ESTA CORTE NO HAY JUSTICIA NI DEMOCRACIA !!

Las mujeres seguiremos trabajando para proteger y defender el cumplimiento de DERECHOS adquiridos por ello este 8 de Marzo paramos todas, porque la DEUDA y La Falta de Justicia es con NOSOTRAS!

Adhieren:

ATE La Pampa, CTA Autónoma L.P., UTELPA, CTA de Lxs Trabajadores; SiTraSap; SiTraJ La Pampa; APEL; ADU La Pampa; CGT La Pampa; Mujeres de la Corriente Clasista y Combativa La Pampa; Promotoras en Prevención de Violencia de Género CCC La Pampa; Campaña por la Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres La Pampa, CEPA, JCR La Pampa; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; Catedra Libre y Extracurricular de ESI y Derechos Sexuales y Reproductivos de la FCH – UNLPam; Desafíos y Compromisos La Pampa; Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos Andrea; RED PAR La Pampa; Territorios en Desarrollo; Espacio de Genero Y Diversidad de FTV Miles; AMADH La Pampa; Lxs ATs Pampa, UTT La Pampa, Mujeres Desde el Pie La Pampa.

