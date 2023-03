Mujeres de la Salud Pública Pampeana: “buscamos ser igual a cualquier trabajador del sistema”

Compartir esta noticia:

En el marco del Mes de la Mujer, y destacando su rol preponderante en los diferentes esquemas que componen la sociedad, se destaca la ardua labor desarrollada en la atención sanitaria, fundamentalmente durante la pandemia.

Dentro de los estamentos de salud se generó un marcado crecimiento en servicios de extrema importancia, tal es el caso de Rehabilitación Respiratoria, del área de Kinesiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico, principalmente en pacientes que ingresaban por su estado de salud, a terapia intensiva.

La rehabilitación respiratoria realizada por un equipo de profesionales, permitía al paciente en condiciones extremas recuperar su capacidad pulmonar y en número importante, su recuperación.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Ivana D’amico, una de las integrantes del equipo manifestó que “es un año especial, no debemos olvidar los motivos de por qué se conmemora el Día de la Mujer. Una no quiere ser ni más ni menos que nadie, solo buscamos ser igual a cualquier otro trabajador del sistema, más allá que si nos retrotraemos en los años, aún no podemos creer que haya existido tanta desigualdad. Hoy trabajamos mucho más a conciencia sabiendo que tenemos el respeto de nuestros pares, si bien dentro de nuestro lugar de trabajo jamás sentimos una diferenciación, se trabajó de igual a igual, frente a una situación extrema como la pandemia”.

D’amico recordó que en un momento le tocó estar a cargo del equipo de Kinesiología Respiratoria, “trabajamos en conjunto con la jefa de Terapia en ese momento donde hubo un gran entendimiento, desde el punto de entender que quien estaba capacitado cubría el espacio, y llevar a cabo la función. Creo que hoy hay un rol más igualitario. Hay casos como Enfermería donde se necesita mucha capacitación, ya que se debe acompañar al paciente las 24 horas. Hoy importa la capacidad que tiene cada persona para un cargo o realizar un trabajo, y eso ha sido muy importante a través de los años”.

Finalmente remarcó en este día de tanta importancia para la mujer “que nunca bajen los brazos, que no piensen que un lugar es imposible, siempre hay que buscar capacitarse permanentemente, especializarse para realizar las tareas de acuerdo a lo que se necesite y darle una mejor atención al paciente”.

Un día de trabajo, como cada día, pero muy especial

“A veces venimos tan acelerados con el trabajo que nos olvidamos hasta de fechas importantes, aunque no ésta”, expresó Nélida Urruchuaga, jefa de Vacunación del Gobernador Centeno.

Respecto a la realidad de la mujer, indicó que “es sumamente importante trabajar, es lo mejor que le puede pasar. Se siente dignificada, en mi caso trabajo desde hace 31 años en salud pública, crié mis hijos y sigo trabajando y disfrutando como el primer día. Dentro del servicio tenemos un grupo muy lindo donde todos tiramos para adelante, con mucho respeto al trabajo y la vida privada de cada persona, eso para nosotros es fundamental”.

“Hoy es un día muy importante, debemos estar contentos con lo que hacemos, sintiendo que la única manera de festejar hoy es trabajar y saber valernos por nuestros medios. Quizá en pandemia la mujer tomó algún rol más preponderante y en decisiones al estar al frente de un servicio, lo cual fue fácil. Muchas veces las decisiones pasan por la personalidad de cada una”.

