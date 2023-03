Santa Rosa Ambiental: El Frepam critica la basura acumulada y pide “equiparar anuncios con hechos”

Compartir esta noticia:

Para la oposición, se redujo la separación de residuos en origen y el relleno sanitario se transformó en un basural a cielo abierto.

El bloque de ediles del Frepam criticó el Programa “Santa Rosa Ambiental” y señaló que el relleno sanitario se transformó en un basural a cielo abierto.

También criticaron la política de separación de residuos y advirtieron que “cada día que pasa es menor la cantidad de basura que se descarga en los galpones para su posterior separación, y es mayor la cantidad de camiones que descargan los residuos en el predio a cielo abierto”, pasando de un 50 al 35%, desde el lanzamiento del programa.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

«El promocionado lanzamiento del intendente di Nápoli respecto al Programa “Santa Rosa Ambiental”, con la supuesta misión de cambiar paradigmas en cuanto al tratamiento de los residuos domiciliarios, no ha producido -hasta ahora- los efectos buscados.

Ha habido avances en cuanto al trabajo de la cooperativa de recicladores que desempeñan tareas en el Relleno Sanitario, y celebramos el anuncio de la construcción de un nuevo galpón de acopio, esperando que se concrete a la brevedad.

Desde nuestra función como concejales, venimos realizando el seguimiento y monitoreo a la cuestión y, con asombro, vemos cómo hay una degradación en el tratamiento de la basura en Santa Rosa.

A través de imágenes satelitales, podemos observar cómo, el otrora relleno sanitario de nuestra ciudad se transformó, en el lapso de un año y cuatro meses, en un verdadero basural a cielo abierto. Esto trae aparejado un montón de problemáticas para el personal que desempeña funciones en el predio y también para todos los vecinos de la Ciudad. Detengámonos a pensar en el foco infeccioso que significan toneladas y toneladas de basura en descomposición sin su correspondiente tratamiento. Además, ¿qué ocurriría si se produjera un nuevo incendio en el lugar? Las consecuencias para quienes trabajan allí y/o viven en los barrios linderos serían gravísimas.

Pese a que la gestión Di Nápoli recibió millonarios aportes por parte de Provincia y Nación, no hubo inversión en la maquinaria que se utiliza para trabajar en el ex relleno sanitario. La Topadora que se utilizaba para enterrar la basura está desguazada hace más de un año y aún no fue reparada, y el resto del equipamiento también sufre las consecuencias de la falta de inversión y el correcto mantenimiento. Entendemos que la inversión en maquinaria pesada no es sencilla ni fácil de lograr, pero, hasta ahora, no vemos que se haya iniciado gestión alguna al respecto.

Amén de la acumulación de basura a cielo abierto, la política de separación de residuos en origen también está resultado deficiente. A partir del seguimiento que realizamos a los GPS de los camiones del EMHSU, podemos advertir que cada día que pasa es menor la cantidad de basura que se descarga en los galpones para su posterior separación, y es mayor la cantidad de camiones que descargan los residuos en el predio a cielo abierto.

Con el inicio del Programa “Santa Rosa Ambiental”, se descargaba en los galpones de reciclado alrededor del 50% de los residuos. Con el paso de los meses, nos encontramos que los últimos registros marcan un promedio del 35%, y que además no se respetan, al momento de hacer la descarga de basura, los días establecidos para la separación domiciliaria de residuos, lo que torna inútil este esfuerzo de los vecinos de la Ciudad.

Enumeramos sólo algunos de los problemas que vemos en el desarrollo de este Programa, los más significativos, pero no todos. Aspiramos a que el Ejecutivo municipal tome nota y atienda la situación con la seriedad y velocidad necesarias. Priorizar la salud ambiental de las y los vecinos de Santa Rosa es un trabajo a largo plazo que nos compete a todos, pero tiene responsables directos».

