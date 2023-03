Condena por violación: “Mi hermano es inocente y tememos por su vida” 

Compartir esta noticia:

Natalia González, hermano de Hugo González, condenado a siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, pidió por la inocencia de su hermano, señalando que “fue una relación consentida”.

Hace unos meses un taxista fue condenado a siete años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, vía anal, vaginal y oral –violación-, mediando violencia y amenazas; como delito continuado y en el marco de las leyes 26485 y 26061 de Protección Integral contra Mujeres y Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respectivamente, contra una niña de 15 años.

El juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, dio por probado que el hecho se produjo el 15 de septiembre de 2020, en época de pandemia, en la vivienda de González.

Esta semana la familia de González, realizó una protesta en la Ciudad Judicial, “nos juntamos porque queremos que no escuche el juez, porque todas las pruebas están a favor de mi hermano. La causa fue armada. Pensamos hacer una nueva protesta junto a otros familiares de otros presos inocentes. Estamos arreglando de movilizarnos para la semana que viene. Mi hermano dijo que él no va a pagar por lo que no hizo y tememos por la vida de él”, dijo Natalia González.

Contó que está preso porque “en septiembre del 2020 mi hermano Hugo González que es taxista conoce una chica en el taxi que dice tener 19 años. Al final deciden ir a comer y están juntos en la casa de mi hermano. Durante el viaje pasan por la YPF Norte, también por la estación de servicio de la Ameghino y de ahí van a la casa de mi hermano que es en Villa Santillán”.

“Encargan dos lomitos a un carrito que los lleva un cadete, comen y después mantienen relaciones sexuales consentidas. Mi hermano a las 2 tuvo que ir a dejar el taxi al compañero, entonces salió y después volvió”.

Continuó diciendo que “a la mañana toman desayuno lo más normal y cerca del mediodía llega un amigo de mi hermano porque tenían que ir a un lugar, entonces le piden a la chica que se vaya y le ofrecen a acercarla”.

“En el transcurso de día mi hermano sigue su vida, en un momento a la noche pasa a la casa de mi sobrino y cuando sale lo detiene la policía acusándolo de violación. La niña tenía 15 años era una chica fugada del instituto Inaun y queda detenido con preventiva. A mi hermano le pusieron una defensora oficial que para mí no estaba ni interesada en defenderlo que nos dice que nosotras por ser mujer tenemos que defender a la piba y yo le dije que no, que creía en mi hermano”.

-¿Quién realiza la denuncia?

-La denuncia la realiza la asistente social de niñez junto a la chica que ahora es mayor e inventó que mi hermano la había secuestrado, atado las manos y que cuando supuestamente la violaba ella se defendió, lo rasguñó y le pegaba patadas, pero mi hermano fue revisado por el médico de la policía y no tenía ningún rasguño, ni lesión.

“Lo condenan por violación, amenazas y secuestro, todo mentira porque las cámaras de la estación de servicio demuestran que la piba está en el auto y no esta forzada. Lo acusa que le obligo a consumir cocaína y mi hermano nunca consumió ni siquiera alcohol, toxicomanía y allanamientos a favor de mi hermano”.

“Mi hermano no aceptó el juicio abreviado porque él quería decir la verdad y no ser culpable de lo que se le acusaba. Además, ella ya ha denunciado a otras personas por hechos similares. Tenemos bronca y dolor porque tememos la vida de mi hermano”, dijo Natalia.

Sentencia

Durante la sentencia Boulenaz calificó el testimonio de la niña como “sincero, coherente y espontáneo” e incriminatorio hacia el acusado, quien negó la agresión sexual; añadiendo que esos dichos fueron “suficientemente respaldados” por otras pruebas, como los informes médicos y psicológicos y tres declaraciones testimoniales, incluyendo la de una médica.

“La declaración de la víctima se presentó como genuina y auténtica, según se comprobó a lo largo de su declaración testimonial; donde narró de manera concreta y precisa los ataques sexuales perpetrados por el imputado. Así, el testimonio fue debidamente circunstanciado y permitió recrear el suceso fragmentándolo en tres etapas o momentos relativos a lo ocurrido antes, durante y después al ataque sexual”, remarcó el juez.

Con respecto a la sanción aplicable –el fiscal Marcos Sacco había requerido nueve años de prisión y la defensora oficial, Paula Arrigone, su absolución–, el juez consideró como una circunstancia favorable al taxista su falta de antecedentes penales; y como circunstancias agravantes, “el grado de autodeterminación (…), ya que se trata de una persona instruida, adulta, incluida socialmente, con trabajo y experiencia de vida superando ampliamente en edad a la víctima”.

