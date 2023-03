Reconstrucción ruta 152: “Mejorará la seguridad vial, promoverá el turismo y el movimiento productivo” 

Compartir esta noticia:

El Intendente de Puelches, Julio Gerez, celebró que se haya fijado fecha parar licitar la obra y aseguró que su concreción “no solo mejorará la seguridad vial, sino que promoverá el turismo y el movimiento productivo de toda la región”.

Es “una inmensa alegría” afirmó Gerez al confirmarse la noticia de que el próximo 13 de abril se licitarán las obras de reconstrucción de la Ruta Nacional Nº 152 por un monto que supera los 11 mil millones de pesos.



El pasado 24 de febrero, cuando se celebró el 123 aniversario de la localidad, el jefe comunal había augurado “en poco tiempo más tendremos novedades sobre la ruta 152” y hoy “se confirmaron las mejores”, celebró.



El intendente expresó su satisfacción “por lo que esto va significar para mi pueblo, para toda la gente que transita la RN 152 y conoce de las dificultades y peligros que entraña una vía en malas condiciones”.



Asimismo, señaló que la reconstrucción será “fundamental para los productores porque podrán sacar su hacienda y transitar por caminos en condiciones, con seguridad y comodidad, como lo merecemos todas y todos los pampeanos y argentinos”.



“El gobernador me acompañó siempre”

El jefe comunal también subrayó lo que significará en cuanto a reactivación económica para la zona: “trabajarán la hotelería, las gomerías, los restaurantes, las estaciones de servicio. Esto moverá la economía, porque aumentará el paso del turismo, de camiones pesados y de colectivos”.



“Después de una larga lucha, tengo la satisfacción de que se licite esta ruta” dijo Gerez y recordó “la perseverancia, el reclamo anual, a veces mensual, por esta obra. Agradezco por eso al gobernador Sergio Ziliotto, porque me acompañó siempre, incluso cuando nos visitó Katopodis y le transmitió en mi presencia los reclamos”.



Comprender la importancia de la RN Nº 152

A menos de un año de esa visita del ministro nacional, “la obra se está licitando. Soy un agradecido con las autoridades provinciales y las nacionales, con el presidente Fernández, con el ministro Katopodis, con el jefe del Distrito 21, Martín Izaguirre, que también sabe de la lucha y de la importancia de esta obra. Porque si no hay decisión política de hacer una inversión tan importante, es muy difícil lograrlo”.



El intendente explicó que “Vialidad Nacional siempre toma como parámetro aquellas rutas nacionales que son muy transitadas. No estábamos entre esas rutas y había que tomar la decisión de invertir más de once mil millones de pesos. Las autoridades nacionales pudieron comprender que es la ruta que une las zonas sur y norte de la Patagonia y del país, y la más cercana al valle de Río Negro”.



“Como intendente, y también en lo personal, estoy satisfecho. Además de llegar desde el kilómetro 72 al 161, también va anexado un puente en Puelches y una rotonda en el empalme con la Ruta Nacional Nº 143. Es todo beneficio para mi pueblo”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios