Pedido desesperado de una adolescente que sufre bullying en Toay: “quiero ir al colegio, pero se burlan de mí”.

Compartir esta noticia:

Una adolescente de 14 años relató que fue acosada en el turno tarde del nuevo secundario de Toay. Toma medicamentos para dormir y en este inicio de clases, no asiste al colegio por la violencia que sufre. La institución educativa se lo niega: “todos los profesores firmaron un escrito en el que dicen que no hay bullying, los profesores nunca ven nada, nunca hacen nada”, acusó.

Entre llantos, una adolescente de Toay hizo un relato conmovedor en las redes sociales de su mamá y develó la inacción del personal directivo y del personal docente, que se prestó a firmar un escrito en el que “niegan el bullying” contra la adolescente.









“Sufrí por bullying en el colegio, por una compañera”, dice y se quiebra.

Cuenta que “una tarde, mientras tomábamos mate en la escuela, fui a tirar la yerba para guardarlo en la mochila, y escuché a mi compañera que se estaba riendo como yo me agachaba”

“Yo iba a segundo año a la tarde. Un día antes de que terminen las clases, llevamos para tomar mate. Yo llevé un termo, estaba tomando mate con mi amiga. Antes de que salgamos fui a tirar la yerba y escuchaba como otra compañera decía ‘mirá como se agacha la gorda’. Yo nunca le hice nada, No sé por qué se burlan de mi cuerpo”, agregó.

Otro día “ella estaba atrás mío. Teníamos que hacer un grupo, mis compañeras con las que me junto siempre, no estaban, pero teníamos que hacer grupo. Me tenía que sentar con los varones y esa compañera empezó a decir, ‘ojalá que ésta gorda no se siente conmigo’, y ahí empecé a llorar. Yo no podía más, tuve una crisis en el Colegio, llamaron a mi mamá, le dijeron que estaba llorando y ahí le conté todo lo que me había pasado”.

“No entiendo por qué las personas se ríen del cuerpo de uno. Lloro porque me da tristeza que una persona de mi edad se burle de mí, de mi físico. Esas noches no pude dormir, pensaba en cómo me decía cosas esas personas”, relató.

“El día de hoy ya no voy más al colegio. El año pasado la vicedirectora le dijo a mi mamá que no me preocupe porque había pasado, que estaba todo bien. Pero al otro día la vicedirectora le dijo a mi mamá que tenía que ir porque tenía las materias en proceso. En una semana las recuperé a todas y pasé a tercero, pero iba a la sala de maestros, pero no iba al aula porque tenía mucho miedo que me dijeran cosas”, agregó.

“Me siento muy mal con esta situación, me encanta ir al colegio, yo soy una persona normal que tengo este problema”, dijo.

“Ahora que empezaron las clases, no pude ir más al Colegio porque no puedo entrar al aula porque está esa persona. No puedo. A las noches lloro, me siento mal. Yo quiero ir al colegio, pero estoy cansada de que se burlen de mí, de mi cuerpo, estoy cansada, no sé qué hacer”, añadió.

“Hago este video para aclarar las cosas y para ver si me pueden ayudar a mí y a mi mamá. Estoy cansada, desde los 9 años sufro bullying, mis compañeros de la primaria me hacían bullying y fui internada. Empecé un tratamiento de la obesidad, empecé a tomar pastillas para dormir. Después, como que pasó todo, me cambiaron de escuela, fue a la 62, donde estuve mejor. Después ese tratamiento se cortó porque mi mamá no tenía mucha plata para llevarme al Molas para hacerme los estudios. El año pasado otra vez sufrí bullying, necesito ayuda para ver si puedo ingresar al Colegio sin que esa persona esté. Veo como mis hermanos van bien a la escuela, mi hermano va a la primaria, mi hermana va al mismo colegio que yo, y a mí me da mucha tristeza porque no voy a poder ir”, lamentó.

“Ahora empecé el tratamiento otra vez con psicólogo, con doctora. Tomo pastillas a la noche porque no puedo dormir. Necesito ver si me pueden ayudar con algo, quiero ir al Colegio. Les pido que se haga viral este video, les mando un abrazo a todas las personas que me pueden ayudar”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios