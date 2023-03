Una es paciente crónica: dos madres reclaman banco a la mañana para sus hijas

Compartir esta noticia:

Ingresaron al primer año y Educación les cambió la rutina: las obligan a ir a la tarde. Cuestiones médicas y sociales avalan el pedido de las madres.

Alejandra Falcón y una mujer policía, que no habla públicamente por miedo a la sanción, piden que el Ministerio de Educación de La Pampa no les modifique la rutina y que les mantengan el turno mañana para las clases.

“Nos anotamos en los seis colegios que te piden, siempre a la mañana, y nos dan a la tarde. Tengo una nena de 12 años que pasó al Arturo Illia, que anoté en seis colegios a la mañana, pero le tocó a la tarde”, contó Alejandra Falcón en el programa Las Dos Verdades, que se emite por Radio Mitre Santa Rosa.

Las dos niñas son vecinas y por la tarea policial de la madre de una de ellas, ambas pasan la mayor parte del día juntas, al cuidado de Alejandra Falcón. La mujer policía está sola y cuenta con el apoyo de su vecina y amiga para la contención y acompañamiento de su hija.

“Mi hija tiene problemas de salud, de respiración. Tiene una hernia de hiato, lo que la llevó a estar varias veces internada en terapia intensiva y que sus pulmones se colapsaran. Y ella iba a la mañana y queríamos que siguiera a la mañana porque yo trabajo cerca y le puedo llevar la medicación”, dijo Falcón, que trabaja en la Legislatura Provincial.

“Yo me tengo que acercar al colegio a darle la medicación. No puedo irme a un radio muy lejano, porque también tengo un nene con autismo que va a la escuela 143, y también tengo que cuidar”, destacó.

“Ahora mi hija hizo un broncoespasmo nervioso y está medicada. Ella me pregunta cuando va a poder ir a la escuela. Y no sé qué decirle, no he conseguido el turno mañana y a la tarde se me hace imposible”, añadió.

El médico Adrián Polimandi extendió un certificado que constata lo que cuenta Falcón: la niña está en “tratamiento crónico, con antiácidos, antiinflamatorios y broncodilatadores”.

No se trata solo de pastillas, ya que los broncodilatadores se aplican con una cámara por vía aérea.

Respecto de la otra niña, contó que “esta mamá es mamá soltera, las nenas son amigas, somos vecinas. Las nenas se hicieron muy amigas, y cuando la madre trabaja, la nena está en mi casa. Si iban al mismo turno, y a la misma escuela, podíamos ayudarnos entre vecinos”, resaltó.

“Hicimos todo juntas, nos anotamos en los mismos colegios, para que yo pudiera llevarla, traerla y que al regresar se quedara en mi casa hasta que la madre terminara de trabajar. Me da mucha lástima esta mamá, ella no puede salir a hablar, la hija está yendo a un psicólogo, y no tienen contención ni respuesta de Educación”, contó.

Respuesta

Hasta el momento, el Ministerio de Educación negó un banco en la mañana para las dos niñas y ofertó escuelas en horario de la tarde.

“Me ofrecieron en el Matadero, en el Santa María de Las Pampas, y por mi trabajo necesito algo cerca para poder llevarle la mediación. Trabajo en la Legislatura y les pedí en el radio en el que venía yendo, como la zona de la 143 y el radio céntrico”, pidió.

Bullyng

Alejandra contó que su hija fue víctima de acoso y maltrato en la escuela. “Sufrió bullyng porque le decían gorda, le pegaron. Hablé con la directora, con los papás, uno solo de ellos me contestó bien, el resto me ignoró”, dijo. La situación se dio en la Escuela 143 de Santa Rosa.

“No hacen nada, te exponen a los nenes delante de los que le hacen bullyng, ninguno se defiende, se quedan callados, y el resto lo niega. En definitiva, Educación no hace nada, no hay contención”, destacó.

La madre contó que “terminó la primaria y no se solucionó. Lo vivió por dos años, se animó en el último año a decirlo, pero no hubo una respuesta ante la situación”, dijo.

“Cuando terminó la escuela, tengo fotos muy tristes. Le hicieron bullyng hasta último momento. Como no era la popular ni la revoltosa, y era gordita, la dejaron a un lado. Cuando recibió el certificado, están todos en un lado, y ella sentadita sola en un banco. Hoy tiene bulimia”, cerró.

