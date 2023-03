Ziliotto entre los firmantes de la carta a Francisco por sus 10 años de papado

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue uno de los mandatarios provinciales, junto a líderes del oficialismo y la oposición, que firmaron una carta dirigida al Papa por su primera década al frente del Vaticano.

En conmemoración de los 10 años de papado de Francisco, dirigentes de todo el arco político «cerraron» la grieta y firmaron una carta conjunta para felicitar al Papa. Desde Alberto Fernández y Cristina Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta, la misiva sorprendió por sus firmantes.

«Queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una Ecología Integral que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del Ser Humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza», expresó la carta.

El breve texto lleva las firmas de dirigentes de todo el ámbito político, desde gobernadores, ministros nacionales, porteños, sindicalistas de la CGT y CTA, líderes de movimientos sociales y también referentes culturales y deportivos.

Entre los firmantes más destacados, además de los ya mencionados Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, se encuentran:

Gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Saenz (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Ministros nacionales: Sergio Massa (ministro de Economía), Agustín Rossi (jefe de Gabinete), Santiago Cafiero (canciller), Wado de Pedro (ministro del Interior), Ayelén Mazzina (ministra de las Mujeres), Kelly Olmos (Trabajo), Carla Vizzotti (Salud), Aníbal Fernández (Seguridad), Martín Soria (Justicia), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Daniel Scioli (embajador de Brasil).

Legisladores: María Eugenia Vidal (diputada nacional), Máximo Kirchner (diputado nacional), Cecilia Moreau (presidente de la Cámara de Diputados), Facundo Manes (diputado), Mario Negri (diputado), Sergio Palazzo (diputado), Diego Santilli (diputado), Graciela Ocaña (diputada), José Luis Gioja (diputado), Rodolfo Tailhade (diputado), Martín Lousteau (senador nacional), Oscar Parrilli (senador nacional), Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional).

Gobierno porteño: Fernán Quirós (ministro de Salud), Martín Redrado (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires), Soledad Acuña (ministra de Educación).

Ex ministros macristas: Rogelio Frigerio, ex Ministro del Interior, Carolina Stanley, ex Ministra de Desarrollo Social

Sindicalistas: Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña (CGT), Hugo Godoy (secretario general CTA Autónoma Nacional), Hugo Yasky (secretario general CTA-T), Gerardo Martínez (UOCRA), Víctor Santamaría (SUTERH), Omar Plaini (Sindicato de Canillitas y Senador provincial bonaerense).

Movimientos sociales: Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Cultura: Juan Sebastian Gutierrez (Juanse); Gladys Jimenez Nelly del Carmen (Bomba Tucumana), Ignacio Copani, Marcela Feudale.

Deportes: Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River.

La carta completa de los políticos argentinos al Papa Francisco

Querido Papa Francisco:

En este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una Ecología Integral que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del Ser Humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza.

Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo.

Gracias por lo que has hecho y hacés.

Los que tenemos fe, rezamos por vos; los demás, te acompañamos con cariño y confianza.

