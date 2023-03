Ajedrez: Covas y Lugones al frente del Abierto de Verano

Compartir esta noticia:

Se disputó en la sede del Club Social el Círculo la tercera ronda del Abierto de Ajedrez de Verano 2023.

Los trebejistas locales Guillermo Covas y Lautaro Lugones tomaron el liderazgo del torneo al acumular tres puntos sobre tres posibles.

Lugones lo hizo al vencer con piezas blancas a Eric Ríos y Guillermo Covas hizo lo mismo en el segundo tablero al enfrentar con piezas negras al toayense Joaquín Llanos.

Los sigue de cerca en la clasificación general (con dos puntos y medio) Mauro Llanos quien conduciendo las piezas blancas se impuso ante Tiago De La Cruz.

Los resultados de la tercera fecha:

1) Lautaro Lugones 1 Vs. Eric Rios 0; 2) Joaquin Llanos 0 Vs. Guillermo Covas 1; 3) Mauro Llanos 1 Vs. Tiago De La Cruz 0; 4) Adolfo Olguin 0 Vs. Kevin Garcia 1; 5) Juan Rossi 1 Vs. Antonio Fernandez 0; 6) León Albornoz 0 Vs. Roberto Ampudia 1; 7) Hugo Tarancón 1 Vs. Nelson Flores 0; 8) Anselmo Carrica 1 Vs. Jeremías Laborde 0; 9) Sebastian Quiña 0,5 Vs. Marcos Rodriguez 0,5; 10) Raúl Rautenberg 1 Vs. Axel Adamski 0; 11) Edgardo Cabezón 1 Vs. Luis Soria 0

La tabla de posiciones

1) Guillermo Covas y Lautaro Lugones 3 pts; 3) Mauro Llanos 2,5 pts; 4 al 11) Hugo Tarancón, Joaquin Llanos, Roberto Ampudia, Tiago De La Cruz, Kevin Garcia, Juan Rossi, Eric Rios y Anselmo Carrica 2 pts.; 12 al 20) Jeremias Laborde, Antonio Fernández, Nelson Flores, León Albornoz, Edgardo Cabezon, Raúl Rautenberg, Marcos Rodriguez, Adolfo Olguin y Sebastian Quiña 1 pts; 21) Axel Adamsky 0,5 pts.; 22) Luis Soria 0 pts.

Emparejamientos de la cuarta ronda

1) Guillermo Covas Vs. Lautaro Lugones; 2) Kevin Garcia Vs. Mauro Llanos; 3) Eric Rios Vs. Joaquin Llanos; 4) Tiago De La Cruz Vs. Juan Rossi; 5) Roberto Ampudia Vs. Anselmo Carrica; 6) Jeremias Laborde Vs. Hugo Tarancón; 7) León Albornoz Vs. Raúl Rautenberg; 8) Nelson Flores Vs. Sebastian Quiña; 9) Antonio Fernandez Vs. Edgardo Cabezon; 10) Marcos Rodriguez Vs. Adolfo Olguin; 11) Axel Adamsky Vs. Luis Soria.

