Comenzó la obra de rehabilitación y pavimentación del Corredor de la calle Stieben

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la obra de rehabilitación y pavimentación del corredor Stieben en Santa Rosa.

Esta obra vial es de gran importancia para la capital pampeana, porque unirá la arteria de calle Pilcomayo con la Avenida San Martín, el trayecto será una vía de circulación segura que integrará de forma efectiva al sector noroeste de la ciudad con el centro. Entre las acciones a ejecutar está prevista no sólo la pavimentación, sino también la iluminación y veredas, lo que derivará no sólo en la comodidad que conlleva la pavimentación para la circulación vehicular, si no también en aspectos de seguridad y estéticos para la zona.

El corredor de la calle Stieben deparará ventajas a los vecinos de la zona y a todos los que por ella circulen, tendrá una influencia positiva en cuestiones sanitarias porque los cordones cunetas y pavimentos que la componen evitará la acumulación de aguas durante épocas de precipitaciones pluviales, dando cauce a las mismas a sitios seguros.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la DPV comenzó la obra licitada en diciembre pasado, la cual está a cargo de la Empresa Vial A S.A. adjudicataria con un presupuesto actualizado de $1.171 millones y un plazo de trabajo de 24 meses.

La infraestructura en cuestión involucra la rehabilitación y pavimentación del corredor Stieben y calles circundantes de la ciudad de Santa Rosa las cuales servirán de nexo con los sectores con obras de asfalto ya elaboradas o en elaboración.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de pavimento de concreto asfáltico en caliente sobre sus correspondientes bases y sub bases granulares, completan la obra todas las tareas relacionadas a movimiento de suelo, reciclado de base en zonas pavimentadas con deterioro considerable, cordones y badenes, sumideros y ductos para el escurrimiento de agua, iluminación, reacondicionamiento de red cloacal, demarcación horizontal, veredas, barandas y todo trabajo adicional que complemente la finalización adecuada de la obra principal.

El trazado del corredor entre las calles Pilcomayo y Asunción del Paraguay y entre las calles Gob. Duval y Av. San Martín Oeste contará con dos calzadas principales de 10 m de ancho, una para cada sentido de circulación, separadas por un cantero central de un ancho variable de 6,5 a 10 m.

El tramo de Gob. Duval hasta Av. San Martín Oeste adiciona además tres rotondas, una en intersección con 1° de Mayo, otra a la altura de calle Quintana y una sobre el ingreso al Parque recreativo Don Tomás con la finalidad de dar orden y fluidez al tránsito que ingresa y egresa del corredor incorporando conjuntamente una amplia dársena de estacionamiento temporario para vehículos, taxis y micros de línea.

Asimismo se completa en el tramo central entre las calles Asunción de Paraguay y Gob. Duval donde la mano de circulación norte-sur se desvía por Asunción del Paraguay hacia el oeste, luego hacia el sur por calle Uspallata y finalmente hacia el este por Gob. Duval hasta interceptar nuevamente el Boulevard Stieben, la mano de circulación sur-norte entre Gob. Duval y Asunción del Paraguay ccontinúa su trayecto por calle Stieben de mano única sin Boulevard hasta el empalme con calle Asunción del Paraguay.

La obra vial incluye la pavimentación de calles transversales y aledañas al corredor como Posta de Yatasto, Suipacha, Uspallata, Pilcomayo, Piedras, Reconquista, Caseros, Yapeyú, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Mendoza, 1° de Mayo, Chacabuco, Alsina y Ávila.

Detalles técnicos que requiere la obra vial

La magnitud de la obra demanda tareas de ejecución como terraplén con compactación común, preparación de subrasante, construcción de base reciclada, demolición y construcción de cordones, demolición y construcción de badenes, construcción de sub base granular, construcción de base granular, riego de imprimación de la base, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico en caliente de espesores variables, reacondicionamiento de red cloacal, demolición de obras existentes, iluminación, construcción de sumideros y ductos de desagüe, construcción de veredas, colocación de barandas de protección y demarcación horizontal.

