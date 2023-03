Luan Toro festeja su 115 aniversario con nueva terminal y más casas

Compartir esta noticia:

La localidad de Luan Toro arribará mañana a sus 115 años fundacionales y los festejos incluirán inauguraciones, desfile y varios espectáculos que se desarrollarán durante la semana.

En diálogo con la intendenta municipal, Mónica Valor, contó que se hará la entrega de viviendas del Plan Mi Casa, la inauguración de la terminal de ómnibus, en el marco del Plan Argentina Hace, como así también anunció el desfile cívico militar y los diversos espectáculos que se harán durante la semana.

La jefa comunal explicó que “mañana 15 de marzo Luan Toro cumple 115 años de vida y preparamos una serie de actividades que darán comienzo con el acto oficial, desfile cívico militar, inauguración de viviendas del Plan Mi Casa 1 y la estación de ómnibus “La vieja usina”.

Añadió que “el día jueves 16 de marzo tenemos organizado la apertura de la sala de exposiciones con una muestra de fotos de la historia del pueblo y antiguos pobladores. El día viernes 17 de marzo organizamos la noche de los jóvenes con un baile a cargo de una banda de San Luis y una feria de artesanos y emprendedores en la plaza San Martín, finalizando con un baile con la banda de Guillermo Aristoy de Santa Rosa”.

Comentó que “para culminar la celebración de este 115 aniversario el día domingo al mediodía tendremos el almuerzo del reencuentro y un gran show de folclore con Marcelo Emilio, Serena Gamboa, Los Caldenes y Los Nombradores del Alba, será en el salón de usos múltiples y las entradas son limitadas. Quedan algunas a la venta, pueden comunicarse con la municipalidad para adquirir la tarjeta”.

Obras

Mónica Valor apuntó que “este aniversario nos encuentra con un pueblo con muchas obras, si bien no voy a hacer alusión a las mismas porque me gustaría que cada vecino y vecina lo tenga en su memoria, simplemente quiero agradecer y está demostrado que tenemos un Gobierno provincial presente en la localidad que cada vez que me acerco a la Casa de Gobierno a plantear alguna necesidad para mi pueblo y de la gente, siempre tenemos excelentes respuestas. Por todo esto tenemos un pueblo ordenado, debo agradecer la buena decisión política de nuestro Gobierno provincial”.

Consideró que “cuando Nación, la Provincia y el Municipio son del mismo color político siempre se puede gestionar mejor, nosotros pudimos realizar la obra de la terminal de ómnibus que se va a inaugurar a través del proyecto “Argentina Hace” y por eso mi agradecimiento al Gobierno nacional».

Sobre el final expresó un deseo a toda la comunidad de Luan Toro, «un feliz aniversario y que sigamos cumpliendo años de la mano del progreso”, concluyó.

