Persona con discapacidad no puede pagar el alquiler y no recibe la ayuda prometida

La mujer de 49 años fue operada la semana pasada y no tiene para pagar el alquiler ni para la comida. Tiene un 80 % de discapacidad, pero todavía no le dieron el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Paola Cardama tiene un derrotero de malos tratos estatales: hoy, inmovilizada, no recibe la ayuda prometida por la Municipalidad de Santa Rosa y en la Dirección de Discapacidad de La Pampa le dijeron que “inventa la discapacidad”. Tiene fibromialgia, quistes, adenomas intestinales, no le funciona la vejiga y no se puede mover.

La ANSES le otorgó el Certificado Médico Oficial, que habilita la tramitación del CUD, pero en La Pampa no le reconocen la discapacidad.

Hoy necesita de manera primordial el subsidio para pagar el alquiler, la comida y que avance el trámite nacional por el certificado de discapacidad.









“Mi enfermedad avanzó bastante, la semana pasada me operaron de la pierna, estoy sin caminar. Tengo fibromialgia adenomas en el intestino, la vejiga no funciona, un quiste en el hígado, otro en el ovario y dolores constantes”, explicó la mujer a Plan B.

“La enfermedad es una enfermedad músculo esquelética, muy dolorosa. Me la descubrieron hace 8 años y hoy no puedo moverme. Cada vez estoy peor. El traumatólogo me dio el 80 % de discapacidad”, afirmó.

Paola recibió de parte del estado municipal y provincial acusaciones de las más variadas: le dijeron que inventa la discapacidad, que se gasta el dinero en tintura y tatuajes, y hasta un intendente, la echó del puesto de venta ambulante y le rompió todo.

“Estoy sin trabajo, en un lugar que alquilo, no me dan el subsidio que me dijeron, no lo puedo pagar. Habían hecho un acuerdo la Municipalidad con Provincia, donde cada una aportaba la mitad. Provincia me cumplió, pero la municipalidad no, y hoy debo dos meses de alquiler”, señaló.

Además “me suspendieron la comida hace un mes y pico. Antes de la operación que me hicieron el martes 7 de marzo, caminaba 3 minutos con bastón. Además de la fibromialgia, tengo Miocarditis, que no me deja respirar, me agarra tos. Estoy en cama. Tengo un andador para moverme en la casa y para ir a los controles tengo que pagar un taxi que me sale 1.000 pesos. Hoy las curaciones me las hago yo en casa. Ni siquiera me dieron las gasas, el alcohol, no me dieron nada”.

Paola fue operada por Salud Pública en el hospital FAERAC porque no había lugar en el quirófano del Lucio Molas.

“Toda mi vida trabajé, no estoy acostumbrada a pedir, no tengo un plan, no tengo nada. Fui la primera vendedora ambulante en traer ropa interior a la Provincia. El exintendente Leandro Altolaguirre me echó de la calle, me rompió el puesto, me sacó el trabajo”, afirmó.

“Hoy no puedo trabajar. Hay día que no puedo levantar ni la pava para tomar un té”, señaló. La mujer alquila un monoambiente en Villa Hualde y debe 60 mil pesos por dos meses de alquiler.

“Antes vendía en la cuadra de Carrefour Altolaguirre me decomisó y me hizo romper el puesto. Nos odiaba a todos los vendedores ambulantes. Me hizo sacar por la seguridad. No quería hablarme ni verme porque para él yo era desagradable”, añadió.

Maltrato y discriminación

La mujer contó que en la dirección de Discapacidad de La Pampa fue maltratada porque tiene tatuajes y es rubia.

“En Discapacidad me maltrataron por los tatuajes. Me dijeron que, si me hubiera ahorrado la plata, hoy tendría. Eso me dijo la jefa de la junta médica de Discapacidad. Pero lo que no sabe que tengo mi amiga que es tatuadora, que practicó conmigo y le salió bastante bien”, aseveró.

Además “me dijeron que era rubia, que tenía plata para tintura. Pero soy rubia natural, y en verano se me pone más claro el pelo. Soy casi albina”, relató.

Contó que la misma persona de esa dependencia no le cree a los certificados y el personal de la posta del Barrio Aeropuerto tuvo que llevarle la histórica clínica en papel, pero tampoco les creyó.

“Dice que tengo una enfermedad psiquiátrica. La Jefa de la Junta Médica de Discapacidad quiere que el psiquiatra me diagnostique que tengo una enfermedad de personalidades múltiples, de esquizofrenias, pero no tengo eso. Tengo una depresión severa por mi enfermedad, y ella me dijo que la fibromialgia es una enfermedad psiquiátrica, y que me la invento”, indicó a Plan B Noticias.

“Uno de mis hijos tiene una prótesis de por vida y ella me dijo que como no pude discapacitar a mi hijo, me quería discapacitar yo. Cuando fui a llevar los papeles, después de la junta médica, me dijo que lo hubiera mandado con cadete porque no me iba a atender más”.

Respecto de la municipalidad, contó que “me mandó una cama y un colchón de niño, que no es el adecuado para mí. Me estoy llenando de escaras y llagas. Se me puso negro el pie. La asistente social de Villa del Busto es la que tendría que acelerar esto, pero no le importa nada”.

“Esto que me pasó es lo peor, y no encuentro una salida para trabajar. Ya vendí todo para pagar el alquiler, casi todo lo que tengo es prestado. Si pudiera, trabajo, pero hoy no puedo. Es bastante denigrante lo que hacen. Nunca pasé tanta discriminación. Estoy limpia y eso me perjudica. Soy educada, nunca insulto, no grito, no soy violenta”, cerró Paola Cardama.

