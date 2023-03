Desplazan a la delegada del INADI de La Pampa : “es una persecución política del compañero Presidente”

Compartir esta noticia:

ADELANTO DE PLAN B. La delegada del organismo en la Provincia confirmó que el 1 de abril deja el cargo por decisión del “Presidente Alberto Fernández” que está “persiguiendo a los compañeros nacionales y populares”. Los cambios se producen en casi todo el país.

Sonia Ramos fue notificada este miércoles de su cese en las funciones a cargo de la oficina provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

“Están sacando a los compañeros nacionales y populares. No tuvimos noticias hasta la semana pasada de la nueva conducción del INADI en Nación. Me voy a ir sin conocer la voz de la nueva interventora. No tuvimos ni siquiera un zoom”, afirmó a Plan B Noticias.

A fin de año, Alberto Fernández desplazó a Victoria Donda y nombró en su lugar a Greta Pena. El resto de la conducción del INADI siguió hasta ayer, cuando comunicaron que cesarán el 31 de marzo de este año.

Es una “clara persecución política del presidente a compañeras que trabajamos para él. Esta es una orden que vino del presidente, en una clara puja de poderes y en una irrisoria posible reelección de él”, destacó en diálogo con Plan B Noticias.

“Estas son las reglas de juego de la política, pero los cambios no son beneficiosos para nadie a tan poco tiempo de finalizar la gestión. Yo sigo en el mismo lugar, con la misma fuerza y con las mismas ganas. Estoy trabajando para la reelección de Sergio Ziliotto y la reelección de Luciano di Napoli”, contó.

En todo el país

Los cambios en el INADI se darán en la mayoría de las delegaciones y se desplaza al equipo que había armado Victoria Donda. Greta Pena pertenece al sector de Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

“Si tuvimos un zoom con el señor Santiago Ferrigno, donde adelantó que habría cambios. En todos los lugares está ocurriendo esto. Hay compañeros que no son del sector de Victoria, trabajadores y trabajadoras del artículo 9, que con esta decisión se quedan sin trabajo”, indicó.

“Están mandando las bajas por el sistema, diciéndole que sus contratos no van a ser renovados más allá del 31 de marzo”, afirmó.

Destacó que Ferrigno “es un compañero K, pero está demostrando que no es K. Vino a cumplir órdenes. Los despidos son masivos y ocurren en todo el país. Echan a compañeros, sean o no sean de la gestión Donda”, finalizó.

La semana pasada se conoció que el dirigente político que actúa en La Pampa, Santiago Ferrigno, fue designado coordinador de las delegaciones provinciales. Ya ocupó el cargo de Ramos en 2008, designado por Néstor Kirchner. Será el encargado de designar a la reemplazante de Sonia Ramos. Plan B pudo saber que nombrará a “alguien que ya hizo experiencia en la delegación”.

