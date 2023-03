“No vamos a aceptar el 12,8 %”, adelanta UTELPa

Compartir esta noticia:

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa rechazó la oferta salarial que hizo el Gobierno. Fue de un 12.8% para el primer semestre. Se vuelven a reunir el viernes 17, a las 12 horas.

“Hemos recibido la propuesta salarial, la consideramos insuficiente, es necesario mejorarla porque el mayor impacto debe estar en la primera etapa del año”, indicaron desde el sindicato de los docentes de la educación pública.

“Consideramos fundamental estar por encima de la inflación, tienen que ser porcentajes acumulativos al mes anterior, algo que logramos en la segunda mitad del año pasado, ya que genera que no haya pérdida del poder adquisitivo. Además, son importantes las cláusulas de actualización porque garantizan no perder con la inflación, en un contexto complejo que muestra que cerró en un 6.6% febrero y con una proyección que no es alentadora, ya que deprime los salarios”, manifestó la secretaria General del gremio, Rosana Gugliara.

Gugliara agregó que “tiene que pensarse en que sea acumulativa, retroactiva a febrero, no nos podemos quedar con lo que vayamos a cobrar en marzo. La cláusula de actualización en julio corresponde que esté, pero necesitamos mejorar estos tramos”.

La dirigente llamó “a lograr una pauta que realmente beneficie el bolsillo” y “pedimos también actualización de asignaciones familiares, porque creemos que son importantes para las familias y con esto vamos a hacer plenarios, asambleas y reuniones para bajar la información y analizar los pasos a seguir”.

También pidió incorporar a la mesa paritaria la discusión de las condiciones laborales, “nuestra paritaria provincial se caracteriza por luchar no solo por el salario sino también por las mejores condiciones en los puestos de trabajo, garantizándolas tanto para enseñar como para aprender, en todos los niveles del sistema. Hay un compromiso político de, próximamente, poder incorporar estos puntos en el temario paritario”.

Comentarios

