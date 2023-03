Norma Durango destacó la lucha de las mujeres: “Argentina es reconocida a nivel mundial”

Compartir esta noticia:

Este jueves la Legislatura Provincial reconoció a las mujeres legisladoras de La Pampa, en un acto encabezado por el presidente de la Cámara, Mariano Fernández.

Entre las personas homenajeada, se encontraba la exgobernadora y senadora nacional, Norma Durango, que agradeció la distinción. “Agradezco el reconocimiento al compañero y amigo, Mariano Fernández, en este reconocimiento a todas las mujeres que pasaron por la Legislatura y que trabajaron por la lucha de las mujeres y por la perspectiva de género”, dijo a Plan B.

“Si bien yo en mi presidencia le di una mayor impronta, creo que a 40 años de democracia, tenemos que reconocer el trabajo que hemos hecho. El movimiento feminista ha sido transformador en el mundo, no solo en la Argentina y desde La Pampa, hemos aportado nuestro granito de arena, mujeres pampeanas y mujeres peronistas, que hemos sido pioneras”, manifestó la ex senadora nacional del PJ.

“Tenemos un nombre reconocido, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional. Yo fui presidenta de la Banca de la Mujer, en los seis años que estuve en el Congreso Nacional y hemos sacado leyes importantísimas, como la de Paridad, del Aborto, una ley que es mía y les toca a ustedes, como la Ley de Paridad en medios de comunicación y que todavía no está reglamentada”, afirmó Durango.

La exsenadora del PJ destacó la lucha constante de las mujeres por sus derechos. “Estamos luchando todavía, por ejemplo, en el el tema de la prostitución, es una problemática que estamos en deuda”, agregó, para luego agradecer a su familia y también a quienes cuidaron a sus hijos. “Mis hijos soportaron la ausencia de una madre que siempre estaba trabajando públicamente. Por eso, también quiero agradecer a las cuidadoras de mis hijos, las que me ayudaron a criarlos. Ayer o anteayer se reglamentó la Ley de Cuidado, que hicimos en el PJ Nacional. Una ley que fue sancionada el año pasado y ahora el Presidente reglamentó”, repasó.

“La Ley de Cuidados es imprescindible, porque las mujeres que cuidan a nuestros hijos, abuelos o padres, no reciben remuneración. Estamos avanzando y mucho y la Argentina es reconocida a nivel mundial por los derechos que ha conseguido. En ese camino estamos y seguimos en la lucha”, resaltó Durango.

Consultada sobre las elecciones provinciales y nacionales, Durango dijo que está más tranquila, a nivel provincial. “El gobernador Ziliotto ha hecho una buena gestión y nuestra lista de candidatos, es una lista de consenso. Eso es muy importante en la Argentina actual”.

“A nivel nacional, estoy un poco preocupada porque no tenemos quién va a ser el candidato, además, muy preocupada por la situación que está viviendo la gente con el tema de la inflación que es demoledor. Lo lamento mucho porque a nivel de la macroeconomía, pareciera que no se han hecho tan mal las cosas, pero el problema es que la inflación hace que los salarios no nos alcancen, sobre todo a la gente con mayores dificultades económicas. Es un tema que hay que solucionar y que la democracia tiene en deuda”, afirmó Durango.

Consultada sobre quién debe ser el candidato a candidata presidencial, Durango afirmó que “veremos que en los próximos días el Frente de Todos decidirá quién sea. Es una decisión individual y la presión que a veces ejercemos los militantes, no siempre es buena para la individualidad de cada persona”.

