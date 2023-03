“La foto con Ziliotto significó un aumento del 35 % de pauta, pero los trabajadores no vimos un mango”

Compartir esta noticia:

El Sindicato de Prensa Zona Sur realizó este viernes una manifestación en la puerta de entrada de El Diario, La Arena y La Reforma, en reclamo de una recomposición salarial acorde al índice inflacionario.

Milton Fernández, secretario General del SIPREN, destacó que en la Provincia “hoy a nosotros nos están echando de las empresas porque el salario es de hambre. Muchos compañeros tienen la decisión de irse con una mano atrás y otra adelante porque no alcanza. Además, hay una mala manera, porque ni siquiera hay un retiro. Hoy es la mezquindad absoluta”.









– ¿Siempre fue así la negociación salarial?

– Esto lo venimos viendo desde hace años y años, donde la negociación es a la baja. Pero ahora es abismal en la paritaria pasada, donde se arregló el 86 %. Los empresarios reconocen que la inflación es del 102 %, pero no lo quieren llevar a la base de cálculo del salario. Nos están metiendo la mano en el bolsillo

– ¿Por qué se llega a esta situación?

– Los empresarios se plantaron en que nos quieren dar 8 mil pesos para marzo. Pero así no se puede avanzar. El ministerio de Trabajo le está diciendo que abran las manos y son intransigentes. Nahuel Caputo es el presidente de ADIRA, del diario El Litoral de Santa Fe, y con el diario Los Andes, que son del grupo Clarín, están tirando a la baja todo el tiempo.

– ¿Y acá puede haber despidos?

– Acá despido no hay, dicen que no lo van a hacer. Pero además somos muy pocos. Ellos no quieren asumir ese pago. Ellos tienen que hacer su trabajo, yo no les voy a decir cómo tienen que hacer para conseguir más ingresos. Ellos llegan a fin de mes, los dueños y la parte gerencial, pero no se dan cuenta que tienen el plantel hambreado. Vamos a ser que se den cuenta

– ¿Ustedes manejan los números de ingresos de los diarios?

No, no. Sabemos la estructura salarial que es muy grande, en el caso de La Arena son 11 millones por mes, pero sabemos también que el gobierno los asiste, y nos parece muy bien porque la libertad de expresión es clave. Eso no alcanza, que vamos a ser nosotros, vamos a ser la carne de cañón, acá o somos felices todos, o no es feliz ninguno.

– Se sacaron una foto con Ziliotto, que les manifestó su apoyo ¿Cambió algo?

– Lo que cambió de esa foto hasta el momento, es que automáticamente el Gobierno les subió la pauta publicitaria un 35 %, pero nosotros no lo vimos. Entonces qué, le mejoramos la calidad de vida a ellos (los empresarios y gerentes), pero nosotros no vimos ni un mango. Hoy cualquier trabajador de prensa tiene tres o cuatro laburos para llegar a fin de mes.

– ¿Cómo es la negociación con los empresarios de los diarios de La Pampa?

– Ellos están adentro de ADIRA, nos dicen que hacen fuerza para mejorar la recomposición salarial, aseguran que están en contra de lo que hace la conducción, pero no hacen nada. Entonces, dime con quien anda y te diré quién eres. Te estás juntando con gente jodida, con gente de mierda. Ándate de ADIRA o hace lo que tengas que hacer para mejorar la vida con los trabajadores.

