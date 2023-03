Ajedrez: Lautaro Lugones mantiene el liderazgo en el Abierto de Verano 

Compartir esta noticia:

Con una racha de cinco victorias consecutivas, Lautaro Lugones se mantiene en solitario en lo más alto del Abierto de ajedrez de Verano 2023 que se está desarrollando en el Club El Círculo.

Lautaro venció el pasado viernes al Toayense Kevin Garcia usando las piezas blancas y se perfila como serio candidato a quedarse con la competencia. Un grupo de tres jugadores lo sigue de cerca en la tabla con 4 unidades. Ellos son Guillermo Covas, Joaquin Llanos y Hugo Tarancón.

Hay gran expectación para la sexta fecha. Lugones y Joaquín Llanos se enfrentarán en el primer tablero. Llanos conducirá las piezas blancas y buscará la victoria necesaria para alcanzar al puntero.

Los resultados de la quinta fecha:

1) Lautaro Lugones 1 Vs. Kevin Garcia 0; 2) Juan Rossi 0 Vs. Guillermo Covas 1; 3) Hugo Tarancón 1 Vs. Roberto Ampudia 0; 4) Mauro Llanos 0 Vs. Joaquín Llanos 1; 5) Raúl Rautenberg 0 Vs. Tiago De La Cruz 1; 6) Sebastian Quiña 0 Vs. Eric Rios 1; 7) Anselmo Carrica 1 Vs. Antonio Fernandez 0; 8) Adolfo Olguin 0 Vs. León Albornoz 1; 9) Edgardo Cabezón 1 Vs. Marcos Rodriguez 0; 10) Luis Soria 1 Vs. Jeremías Laborde 0; 11) Axel Adamski 0 Vs. Nelson Flores 1.

La tabla de posiciones.

1) Lugones 5 pts.; 2 al 4) Covas, Llanos J y Tarancón 4 pts.; 5 al 10) Ampudia, Garcia, De La Cruz, Rossi, Ríos y Carrica 3 pts.; 11) Llanos M 2,5 pts.; 12 al 18) Fernandez, Flores, Albornoz Rautenberg, Cabezon, Soria y Quina 2 pts.;19 al 20) Olguin y Rodriguez 1,5 pts.; 21) Laborde 1 pts; 22) Adamski 0,5 pts.

Emparejamientos de la sexta ronda.

1) Joaquín Llanos Vs. Lautaro Lugones; 2) Guillermo Covas Vs. Anselmo Carrica; 3) Tiago De La Cruz Vs. Hugo Tarancón; 4) Kevin Garcia Vs. Eric Rios; 5) Roberto Ampudia Vs. Juan Rossi; 6) Mauro Llanos Vs. Raúl Rautenberg; 7) Luis Soria Vs. Sebastian Quiña; 8) Antonio Fernandez Vs. León Albornoz; 9) Nelson Flores Vs. Edgardo Cabezon; 10) Jeremias Laborde Vs. Adolfo Olguin; 11) Marcos Rodriguez Vs. Axel Adamsky.

