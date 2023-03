“Queremos darle seguridad al vecino de Santa Rosa con una policía municipal” 

Compartir esta noticia:

El candidato a intendente de Santa Rosa por Comunidad Organizada, Alejandro Impache, señaló que los vecinos le han comentado su preocupación por el tema de la seguridad. Destacó que si es elegido jefe comunal pondrá en funcionamiento una policía municipal.

Impache señaló que desde hace un tiempo “desde Comunidad Organizada, venimos caminando por los distintos barrios junto a Juan Carlos Tierno y vemos que está muy complicado lo que es el tema de la seguridad”.

-Esta semana los concejales del FrePam pidieron la Convocatoria del Consejo de Seguridad Democrática, ¿qué opinas?

– La seguridad es una función que ya se tiene por la ley de municipalidades, y consiste en la creación de la policía municipal. Nuestra idea es darle seguridad al vecino con una policía municipal capacitada en el área de la seguridad como en todas las áreas de las municipales.

Detalló que “La idea es que esté presente el personal policial municipal o el agente de seguridad en todos los barrios y que tenga una cercanía al vecino, es decir, si el vecino tiene una urgencia, amenaza o denuncia se acerque al policía municipal. Por otro lado, el personal también estará capacitado para canalizar reclamos de algún área del municipio”.

-¿Qué otro problema has observado?

– Otro problema que vemos es en el deporte que lo vemos cada vez más alejado de los chicos y puede deberse a esa situación económica que estamos atravesando, donde por un lado los padres tienen que salir a trabajar mañana, tarde y noche y ni siquiera alcanza para darle una actividad a los chicos.

“Otra cosa que manifiestan es la falta de obra pública en todos los barrios, el asfaltado, las cloacas, el riego, los camiones regadores no se ven en las calles de tierra de los barrios periféricos”.

Respecto a las calles pavimentadas “vemos que se están remitiendo a lo que ya está pavimentado en la zona céntrica y son obras provinciales, de parte del municipio la mayoría de las veces solo se hacen bacheos, que son transitorios, y esto no es algo que el vecino este conforme. Esta semana vi que arreglaban en la esquina de mi casa una boca de tormenta con concreto, no hay ni para material de asfalto, así que mi idea es poner en funcionamiento las dos plantas de asfalto para darle la posibilidad al vecino que tenga una calle de asfalto, previamente desarrollando todo lo que es la infraestructura de desagües fluviales y cloacales y agua potable. No voy asfaltar y después venir de vuelta para cortarte y hacer las cloacas, sino todo un planeamiento estratégico que ya está, ya que el intendente saliente dejo un Plan Director que lo ha tenido frenado esta gestión”.

Por último, expresó que los vecinos y vecinas: “no pueden quejarse con los funcionarios porque vos lo tenes encerrados y no aparecen en ningún lado. A mí me duele ver a mi ciudad como esta, por eso mi idea es trabajar con los empleados municipales, darles todas las condiciones de trabajo necesarias para salir a darle respuesta a los vecinos y no tener que salir a dar la cara por el intendente de turno o director que están encerrados”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios