Dirigente de CTA y UTELPa renunció por motivos “morales y éticos” tras el “fraude” en Santa Rosa

Maximiliano Sebastián Pereira presentó la renuncia este sábado a su cargo en la conducción de la UTELPa General Pico por diferencias con la conducción gremial.

En una carta dirigida a Rosana Gugliara, secretaria General de UTELPa, Perira afirmó que se desafilia y renuncia al cargo por “principios éticos, morales y políticos, ya que no me siento identificado con la nueva dirigencia gremial”.









Contó que al manifestar sus diferencias con la conducción de la CTA le dejaron de informar de las acciones y no lo hicieron parte de las reuniones que se hacían por zoo,

“Tal como le expongo al comienzo, mis principies éticos, morales y politices van en contra de las acciones de la UTELPA, ya que en el mes de septiembre del año pasado fui testigo del fraude electoral ocurrido en las elecciones de las nuevas autoridades en la seccional de Santa Rosa que opacó el acto democrático de ese día”, afirmó.

“No quiero que mis pares docentes me identifiquen con un gremio que va en contra de la democracia y aparta a sus afiliados por pensar distinto y no atiende las necesidades de compañeros y compañeras por el hecho de no estar afiliados a la UTELPA”, añadió.

“No puedo ver la sororidad, ni la construcción de la misma con la nueva dirigencia, ya que la Secretaria Gremial de la seccional General Pico ha excluido al punto de negarle la presencia a mi pareja que según consta en actas es la Secretaria de Organización de dicha seccional. Por tal motivo aprovecho la oportunidad para renunciar al puesto de Vocal que fui electo por mis compañeros docentes”, cerró el renunciante.

