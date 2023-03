Madre pide cambio de turno y de colegio para su hija por caso de bullying

Compartir esta noticia:

Dese principios de año una madre reclama el cambio de turno y de colegio para su hija, que recién comienza el secundario. Primero lo hizo por una situación social y ahora, porque su hija padece bullying en la escuela.

La madre de la niña de 12 años es policía y hasta el momento no había salido públicamente a reclamar por temor a sanciones. Ante el bullying, protestará esta mañana en el Ministerio de Educación de La Pampa.









La mujer señaló que “el 23 de febrero presenté la nota en Educación, donde explico los motivos del pedido de cambio al turno mañana, que está avalado por un certificado psicológico. Mi hija necesita atención y contención”.

Plan B dio a conocer el caso la semana pasada junto al de otra niña que también reclamaba el cambio de turno. Las dos son vecinas y asistían a la misma primaria. Pedían que las mantengan juntas en el mismo colegio secundario y en el mismo turno, así la madre de la otra niña, podía hacerse cargo de las dos hasta que la mujer policía, que vive sola, salía de su trabajo.

“Pasaron los primeros días de clase y me mandaron a hablar con la directora del Colegio Arturo Illia. Como soy empleada policial, esa persona se atrevió a amenazarme. Me dijo que si mi hija no asistía al colegio e insistía con el cambio de turno, me iba a denunciar”, destacó.

Aseguró que la envió y en esos primeros ocho días “sufrió bullying. La trataron mal, le mancharon la ropa. Tuve que hacer una exposición por esa situación y anoche recibió amenazas de nenas de otros años, diciendo que para hoy la iban a estar esperando para agredirla físicamente”.

Ante esa situación, la mujer protestará esta mañana en la Dirección de Secundaria del Ministerio de Educación

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios