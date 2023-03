Duro cruce en Diputados por la donación de tierras a comunidades originarias

Compartir esta noticia:

En uno de los casos se trata de tierras que ya fueron dadas en comodato por el Ministerio de Educación a través de la Municipalidad de Parera. Desde la oposición afirman que hay una intromisión en lo actuado por las municipalidades y que no se cumple el requisito de insuficiencia de tierras. Mostraron imágenes del estado de los inmuebles cedidos.









El plenario de comisiones de Legislación General y Hacienda aprobó por mayoría este martes la donación de tierras a dos comunidades indígenas de La Pampa en las localidades Parera y General Acha. La oposición de Juntos por el Cambio (UCR y PRO) más Comunidad Organizada, lo rechazaron.

El diputado radical, Mauricio Agon, recordó que “ante una pregunta a la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio, sobre si tenían conocimiento los intendentes, respondió que eran sus aliados, pero no al querer corroborarlo, nos encontramos en que no existiría ningún tipo de cargo por la donación”

“No iría de la mano con la ley nacional por la insuficiencia de tierras, ya que esta comunidad Nahuel Auca, ya cuenta con tierras, un galpón de gran superficie, y no están siendo utilizados”, afirmó.

Agregó que “existe un contrato de comodato desde 2021 a 2026, que Educación le cedió a la intendencia esta escuelita de Parera, que, a su vez, la cedió a una persona, que es uno de los herederos del campo. Para nosotros no cumple con los objetivos de la insuficiencia de tierras, no lo vamos a acompañar”, adelantó Agon.

Por su parte, la diputada Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, dijo que “hay que poner de blanco sobre negro. Ya nos pasó con Victorica, que nos dijeron que estaba con el acuerdo de los propietarios. Les pedimos que dejen de mentir al pueblo. Estas son las tierras que le corresponden al pueblo pampeano”

“A mí me duele en el alma tener que decir estas cosas, pero esta es una cuestión falsa y vienen a engañarnos a nosotros al decirnos que los intendentes están de acuerdo, por lo que lo vamos a rechazar”, añadió.

“No quería entrar en un discurso duro, pero claramente, vino la funcionaria y nos mintió en la cara”, dijo Agon sobre Adriana Maggio.

“La pregunta fue clara, y nos respondió que los intendentes son nuestros aliados. Y la realidad es que ya fueron dadas en comodato. Antes de resolver algo como esto, por lo menos que tenga la prolijidad de resolver el contrato de comodato”, pidió el radical Mauricio Agon.

Su par Marcos Cuelle afirmó que “queremos adelantarnos a la posibilidad de una acción judicial, ya que Educación se lo cedió a la Municipalidad de Parera y ésta, en comodato a otra persona. Este tipo de situaciones genera discordia entre vecinos de la localidad, con el agravante que esta comunidad originaria ya tiene cedidas tierras en las mismas dimensiones”.

Y “además tenemos fotos de cómo tienen el galpón y de las tierras con invernaderos. No es que carecen de tierras y que ya tienen en comodato inmuebles. Y basta ver las imágenes para ver cómo están”, afirmó.

El presidente de la bancada oficialista salió al cruce de las críticas y afirmó que “no hay inconvenientes legales”.

La diputada del FreJuPa, Valeria Luján, pidió que “no se dirijan a las personas como mentirosas, hay que tener respeto por las personas.”

Roberto Robledo dijo “es muy simple, Educación entregó a la intendencia, que para mí no lo puede hacer, la intendencia entregó a otra persona, y el dueño del inmueble dice se lo voy a dar a tal institución. Si yo fuera el intendente me sentiría molesto, pero el dueño del inmueble me dice lo que ‘vos cediste en comodato, yo lo voy a revocar y se lo voy a ceder a esta institución’”.

Finalmente, el Frente Justicialista Pampeano sacó despacho por mayoría para aprobar la cesión de tierras en la próxima sesión y la oposición, ya adelantó su rechazo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios