Presentaron “Mateo, el Guerrero Incansable” en 25 de Mayo

La escritora Adriana Juárez presentó el libro que relata las vivencias de su hijo, quien fue diagnosticado de Fisura de Labio Alveolo Palatina (FLAP)

La presentación se hizo en el Centro Cultural 25, con la participación de la autora, el intendente Abel Abeldaño y la referente de Kausa Popular, Mariela López.









La escritora relata, en primera persona, lo vivido por su hijo Mateo, que fue diagnosticado de FLAP (Fisura Labio Alveolo Palatina), que se encontró con varios obstáculos para su tratamiento, donde no faltó la discriminación social y de profesionales de la salud.

El Intendente Abeldaño señaló que “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto, que tienen que tener futuro, pero nos cuesta tanto y me cuesta tanto a mí como político, que la sociedad entienda, que le debemos dar una atención especial”.

Luego agregó: “Nos falta mucho, pero lo peor que nos puede pasar como sociedad, es quedarnos que no se puede hacer nada, y me permito soñar, por lo menos en mi ciudad, en un tiempo no muy lejanos, podamos hacer muchísimo más con el tema de discapacidad, somos testigos que la palabra discapacidad no existía en 25 de Mayo y la lucha debe ser inclaudicable”.

Mariela López agradeció “al Intendente por brindarnos este espacio, y más cuando existe una causa justa detrás. Cuando Adriana llegó a mi casa, ya conocía la problemática de Mateo, y surgió la idea de poder plasmar esta historia en un libro, que ya tuvo su preámbulo en Santa Rosa, el año pasado”.

“Nos costó- dijo López- pero gracias al apoyo del estado, de compañeras y compañeros, pudimos publicarlo, y que se conociera el camino tortuoso por lo que transitó Mateo. Queremos visibilizar la discapacidad y no importa que distintos seamos unos de otros, y apuntamos a reflexionar sobre la empatía social, palabra de moda, pero que pocos la aplican”.

Por su parte, Adriana Juárez dijo que ¡quiero agradecer enormemente al Intendente Abel Abeldaño y a la comunidad de 25 de Mayo en general, en este libro detallo punto por punto, lo que vivimos junto a mi hijo, desde el primer momento que nació, las dificultades que pasamos, la discriminación que sufrió Mateo y mucho más”.

“Nos encontramos con profesionales que nos dieron la espalda, con parte de la sociedad sin empatía, pero de todas maneras no bajé los brazos y mi lucha era la lucha de mi hijo, por suerte esa realidad cambió, aparecieron en nuestras vidas, personas y profesionales excelentes y recorrimos un camino difícil, pero a la vista de todo, con un final feliz”, añadió.

“Hoy Mateo, luego de muchas intervenciones quirúrgicas, desarrolló una vida absolutamente normal, se encuentra en el 3º año de la Policía de La Pampa y mantiene la misma sonrisa desde siempre y es uno más de una sociedad que debe aprender a ser empática”, contó.

Fuente y fotos: Municipalidad de 25 de Mayo

