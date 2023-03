Chacharramendi: Ziliotto entregó viviendas y ambulancias para localidades del oeste

Compartir esta noticia:

Durante su visita a esa localidad, el gobernador Sergio Ziliotto entregó 5 viviendas, 3 ambulancias para localidades del oeste y anunció un nuevo jardín de infantes para Chacharramendi.

El lunes pasado, el gobernador Ziliotto estuvo en Chacharramendi y anunció el comienzo de la construcción del acueducto que irá desde el acuífero del Meauco hacia esa localidad, también participó de la entrega de viviendas y ambulancias.

Junto al mandatario y al intendente local, Ariel Mauna, estuvieron el ministro de Salud, Mario Kohan; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; los intendentes de Puelches, Julio Gerez y de La Reforma, Elías Colado, demás funcionarios y vecinos de la localidad.

Salud: una política de Estado

“Hoy entregamos ambulancias, sabemos la necesidad de tener vehículos adecuados, las distancias aquí son enormes y un minuto significa muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte”, aseguró Ziliotto.

El mandatario detalló: “no sólo hemos inaugurado un hospital de complejidad creciente en Santa Rosa y un hospital en General Pico, estamos haciendo infraestructura sanitaria en cada rincón. Sirven como ejemplo los nuevos hospitales de La Adela, de Santa Isabel, de Victorica, la renovación total del hospital de 25 de Mayo. Estamos dándole nivel de política de Estado a la prestación del servicio público de salud”.

En ese marco se entregaron tres (3) ambulancias de traslado de mediana complejidad, para las localidades de La Reforma, Chacharramendi y Puelches. Las mismas cuentan con todos los elementos necesarios para asistir pacientes en las más variadas emergencias.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud, y a través de una fuerte decisión política, el Gobierno provincial adquirió 20 ambulancias, 14 de traslado y 6 UTI (Unidad de Terapia Intensiva), por un monto total de $575.000.000.

“Entregando dignidad”

“Estamos entregando viviendas, entregando dignidad. Hoy hay cuatro familias de Chacharramendi que están viviendo un punto de inflexión en su existencia. Quienes tienen una vivienda propia saben lo que significa, es planificar la vida de otra manera, criar a los hijos de otra manera”, dijo el mandatario pampeano.

“Pero aquí no termina la función del Estado -anunció el gobernador-, ya el intendente tiene para firmar en el IPAV la construcción de seis nuevas viviendas. Y así otras seis familias accederán al techo propio. De esta manera, fortalecemos un círculo virtuoso: a mayor cantidad de viviendas, mayor recupero; y a mayor recupero más construcción. Por eso el resto de las once familias que hoy están inscriptas tendrán, en un futuro no muy lejano, su casa propia”.

“Tenemos un hogar”, dijo la adjudicataria

Cuatro son las viviendas que fueron entregadas en la mañana como parte del Programa Mi Casa. Esto implicó una inversión de $18.284.779,60. También se entregó una vivienda recuperada.

Anabela Coria, en nombre de las y los adjudicatarios expresó que “esto que hoy nos entregan no sólo son paredes y techos, son nuestros sueños: criar hijos bajo un techo digno; el amparo de una charla, un mate o una celebración. Y también el cobijo ante las tristezas”.

La adjudicataria agradeció al gobernador y al jefe comunal, al tiempo que alentó a todas y todos los que hoy recibieron su casa a “cuidar y a apostar por la vivienda propia, para que con nuestros aportes sean muchas más las familias que cumplan su sueño. Por fin podemos decir: tenemos un hogar”.

Jerarquizando la educación: nuevo JIN

“Recorremos la Provincia rindiendo cuentas, trayendo soluciones y cumpliendo con la palabra empeñada -aseveró Ziliotto-. Hace mucho tiempo que Ariel Mauna nos plantea la necesidad de una nueva infraestructura para el nivel inicial de la educación, por eso ya hemos puesto en marcha el proceso administrativo para construir un nuevo jardín de infantes, en el mismo predio en el que hoy está la escuela”.

El mandatario explicó que “eso permitirá a la primera infancia desarrollarse en el marco de un crecimiento integral. Sabemos que la formación marca en los primeros años de la vida. Por eso la jerarquizamos. En poco tiempo más tendremos el proyecto ejecutivo y le pondremos fecha a la licitación”, concluyó Ziliotto.

