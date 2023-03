Pedidos Ya precariza a medio centenar de trabajadores en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

La Secretaría de Trabajo de La Pampa multó en más de una oportunidad a la aplicación de mensajería por una relación laboral encubierta con las y los cadetes. .

El Secretario de Relaciones Laborales, Edgardo Senen González, le informó a Plan B que realizan un relevamiento para “regular la relación laboral” y conseguir que las y los trabajadores tengan “obra social, aportes jubilatorios, vacaciones y aguinaldo”.

Pedidos Ya es la única empresa que opera en La Pampa y contrata a medio centenar de personas en una relación dónde le pagan los viajes a las personas que hacen el reparto, pero los obliga a ser monotributistas, haciéndolo pasar como un emprendimiento o trabajo independiente.

Sin embargo, pagan los salarios, establecen sanciones y exigencias para mantener el empleo.

En el relevamiento “diseñamos un acto administrativo para establecer quien les pagaba, cómo cobran, si tenían seguros de accidentes o alguna penalidad por no cumplir con la aplicación. Para nosotros la relación laboral está comprobada y seguimos haciendo las inspecciones”, afirmó el funcionario a Plan B.

“Está comprobada porque las personas tienen que cumplir una jornada horaria determinada para que les alcance. Si no les cumplen, los sacan de la plataforma. Les paga la empresa. Hay una relación técnica, económica y jurídica”, afirmó.

En los casos que pudieron relevar, se estableció una fecha de inicio de la relación, a partir de la cual la AFIP demandará el pago de los aportes adeudados.

“Es una relación laboral irregular, ninguno tiene alta temprana, no tienen recibo de sueldo, los obligan a ser monotributistas, se tienen que hacer cargo mantenimiento de vehículo y si se enferman no tienen ninguna cobertura y no cobran”, describió.

“Desde el Gobierno se busca proteger al trabajador. No tienen convenio colectivo de trabajo, no tienen un gremio y no pueden agruparse. La idea es que se avance en esas regulaciones y adaptarse a nuevas modalidades de trabajo. Santa Fe, Buenos Aires y CABA están trabajando en lo mismo”, añadió.

“Se aplican multas, pero tenemos la puerta abierta para conversar a la empresa en busca de una solución. Si bien la notificación se hace difícil porque cambian de domicilios y no tienen una sede conocida, hemos logrado notificarlos y han presentado un estudio jurídico, que por ahora solo se dedican a recurrir las multas”, contó Senen González.

“Los relevamientos que se hacen llevan a una infracción, pero la empresa no regulariza. La empresa no apuesta al diálogo. Tal vez, con la multa y el reclamo de la AFIP, saquen la cuenta y vean que les conviene más regularizarlos que pagar las sanciones”, declaró.

El funcionario destacó que la app se sirve de “jóvenes sin experiencia laboral, que muchas veces lo hacen de manera temporaria y no vuelven a ese trabajo, donde las personas en muchos casos hacen su primera experiencia laboral. Para nosotros, que somos el estado, hay una relación laboral”, finalizó.

