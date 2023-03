CAME solicitó tarifas diferenciales para las economías regionales en emergencia o desastre agropecuario

Compartir esta noticia:

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, se reunió hoy con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, para solicitar una reducción en los valores estacionales de la energía eléctrica para los usuarios de pozos o sistemas de riego afectados por contingencias climáticas en todo el país.









La CAME solicitó que se haga extensivo el beneficio que mediante la Resolución 125/2023 de dicha Secretaría se otorgó a la provincia de Mendoza. La misma contempla una baja del 69 % en la tarifa eléctrica para riego agrícola en Mendoza, desde el 1º de marzo de este año hasta el 31 de marzo de 2024, mitigando así los daños económicos causados por heladas tardías y resguardando la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones afectadas.

“Es muy grande el porcentaje de producción perdida por todos los inconvenientes climáticos. Además, el productor se descapitaliza y no tiene respaldo para el trabajo de la cosecha de 2024. Por eso tenemos que poner el foco en que este beneficio, que es de gran ayuda para los productores mendocinos, se extienda a nivel federal”, expresó Gonzalez.

A su vez, destacó el trabajo conjunto que se realizó con la Secretaría en pos de un beneficio para el comercio, que se otorgó mediante la Resolución 54/2023 que establece que, desde el 1º de febrero en adelante, hasta los 800 kw hora mensuales se mantendrá el precio de 6,87 pesos mensuales por kw. Es decir, no se aplica la tercera quita de subsidios. Esta resolución fue un pedido de CAME que resultó beneficiosa para el comercio. “Esto para las pymes y pequeños comercios se traduce en un menor costo de energía. Por eso solicitamos que se mantengan en las sucesivas resoluciones”, pidió el presidente de CAME.

Por su parte, Royón manifestó que los costos del sistema energético están bajando. “El costo pleno de energía para los industriales está por detrás de la inflación”, explicó y adelantó: “Estamos trabajando en un proyecto de ley de eficiencia energética y tenemos por objetivo poner incentivos para la producción y el comercio”. Además, la Secretaria aceptó la invitación para hacer una exposición junto a CAME para clarificar cómo van a ser los costos de la energía para las pymes.

Del encuentro participaron también el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; su director ejecutivo, Pablo Vernengo; el secretario de Organización de la entidad y representante de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), Silvio Farach; y el asesor técnico en materia energética, Gabriel Negrín.

