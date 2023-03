Cuestionan a defensora oficial y a una psicóloga: “mi hermano está preso por una falsa denuncia”

Compartir esta noticia:

Familiares de un taxista condenado a 7 años de prisión por abuso sexual, amenazas y secuestro, denunciaron de manera pública a la defensora oficial y a una psicóloga judicial por su “mal desempeño”. Piden la revisión de causa y la libertad del detenido.

Las personas que se acercaron este jueves a la mañana a protestar en la Ciudad Judicial le apuntan a la abogada defensora, Paula Arrgione, y a la psicóloga judicial, Laura Cabot, que renunció en enero y fue cuestionada por abogados de la matrícula.









Natalia González le contó esta mañana Plan B que “soy la hermana de Hugo González, condenado injustamente por la justicia pampeana. A mi hermano lo acusan de una violación que no cometió en el año 2020. Conoce a una chica que le dice que tiene 19 años, van a la casa, comen juntos, tienen relaciones sexuales consentidas por ella, duermen juntos. Mi hermano era taxista, a la mañana siguiente se va a trabajar y le pide que se vaya, y parece que eso le molestó”.

“Ese día él trabaja normal y a la 1 de la mañana lo detienen. En la comisaría resulta que la chica tenía 15 años y era una menor de edad fugada del INAUN, que se su pone debe estar cuidada, por el estado”, indicó.

“En 2019 salió un video en Realicó, donde otras pibas la atacan porque acusó a otros pibes de abusadores. Es una piba psicópata que tiene odio por el género masculino”, añadió.

“A mi hermano lo condenaron a 7 años, por violación, amenazas y secuestros. La chica declara que la casa de mi hermano tiene rejas, que no se podía escapar, y es mentira. También decía que la encerró en el baño, que mi hermano la había drogado con cocaína. La casa de mi hermano no tiene rejas, el baño no tiene puerta y las asistentes sociales de INAUN dijeron que ella no llegó bajo los efectos de las drogas. Mintió en todo”, afirmó.

“Todas las pruebas que hay son a favor de mi hermano, allanamientos, toxicomanía, testigos. Mi hermano estuvo libre hasta el 17 de febrero, cuando le llevaron a la Alcaidía. O casualidad, la cámara Gesell la hizo la psicóloga Cabot, que en enero renuncio por mal desempeño, y que un grupo de abogados penalistas hizo una nota porque eran terribles las irregularidades que cometió esta señora”, resaltó.

En la cámara Gesell “se la ve entrar alegre, diciendo ‘hola buen día’, como si nada, cuando en realidad si te violaron, no querés ni vivir. A nosotros nos tocó vivirlo con mi sobrina, que la violó un empleado municipal que todavía sigue trabajando. Ella se quería matar y lamentablemente terminó muriendo en un accidente de tránsito”, relató.

“Cuando termina, dice mirando al vidrio, espejado, donde no se puede ver al que está del otro lado, pregunta: ‘ya está, ya dije lo que me dijeran que diga’. Está todo a favor de mi hermano, consultamos a seis abogados particulares, los seis creen en la inocencia de mi hermano”, contó Natalia González.

“Lamentablemente le tocó la defensora Arrigone, que nos dijo a mí y a mi mamá que ella era feminista y que iba a velar por los derechos de la niña. Esta mujer tiene que estar afuera de su trabajo porque no hace lo que tiene que hacer por lo que le pagan”, agregó.

También indicó que “hubo muchas irregularidades, mi hermano fue a la YPF Norte, a la de la Ameghino, él se bajó en los dos lados, con las puertas abiertas. Se ve en las cámaras y los testigos declararon que ella estaba bien. A mi hermano lo condenó el juez Boulenaz, que leyó el título nada más, y lo condenó”.

“Fue una causa armada por las asistentes sociales de INAUN y el fiscal saco. Estamos pidiendo la libertad de mi hermano, que es un preso inocente, por una denuncia falsa. Queremos la libertad y que se revea la causa”, añadió.

“Ahora mi hermano cambió de abogado oficial porque le querían volver a poner a Arrigone, pero se negó y tiene a Juan José Hermúa, que encontró miles de irregularidades, más que las que se habían encontrado antes. Queremos la libertad de mi hermano”, finalizó.

