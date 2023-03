24M: Ziliotto criticó el negacionismo y a quienes cuestionan la democracia

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, apeló a defender la democracia en tiempos de negacionismo. En su discurso de inauguración en el Parque de la Memoria, Ziliotto criticó a quienes afirman que los derechos humanos son un curro y recordó que el golpe de estado, además de la persecución y desaparición de personas, consolidó un régimen de concentración económica y un modelo de país que cuestiona el rol del estado.

Ziliotto señaló que “el 24 de marzo nos encuentra inaugurando el Parque de la Memoria, un ícono físico para que tengamos como bandera permanente de lo que nos ha pasado y que no debe volver a pasar”.

“Aquí hubo terrorismo de estado. El principal responsable ha sido el estado. Ya lo dije en otro 24 de marzo, pero entre todos los símbolos que pueda tener este parque, uno sea la imagen física del perdón del estado provincial, por semejante genocidio”, agregó el mandatario provincial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Queremos rechazar con todas las fuerzas democráticas esa época vergonzante de la Policía de La Pampa. Este ejercicio de Memoria, Verdad y Justicia, no puede ser la foto de hoy, este tiene que ser un capítulo más de esta película eterna que no hay que abandonar y que comenzó, con el retorno de la democracia. En ese convencimiento en lo que no tiene que hacer el estado, fue que nos fuimos encolumnando quienes tenemos la responsabilidad popular para gobernar la provincia, que esto sea un sentimiento vivo”, dijo Ziliotto.

“Vamos a cumplir 40 años de lucha, mucho hemos hecho. Esto no es un logro del gobierno, como siempre lo decimos, si en La Pampa tenemos una reputación diferente al resto del país, es porque se debe a una construcción colectiva, en la sociedad que nos obliga a quienes gobernamos, a gobernar entre todos. La democracia no es un atributo de alguien que el pueblo elige, con el voto popular. Uno no puede olvidarse durante cuatro años el motivo por los cuales nos eligió el pueblo y en este ejercicio de la memoria, hemos hecho mucho hacia atrás, estamos haciendo mucho, pero más tenemos que hacer, es por lo que viene”, enfatizó Ziliotto.

“En este ejercicio de Memoria, Verdad y Justicia, nos va a demandar un esfuerzo mayor si miramos el futuro y no queremos encontrarnos con otro 24 de marzo de 1976. La vida en democracia nos regala este año una buena oportunidad, nos hemos bien acostumbrados a votar, a elegir. Este año no solo se votará un nuevo gobierno nacional, este año se define una vez más el futuro del país y este año, más que nunca, se elige cuál va a ser el rol del estado, el fin, para qué el estado. No queremos volver a ese estado que utilizó el terrorismo de estado, para imponer sus ideas”, dijo Ziliotto.

“Cuando hablamos de memoria, no podemos perder la memoria que hoy, en esta democracia tan amplia, que le permite a aquellos, que a partir de la muerte, eliminaron rivales, la democracia les permite acceder a una compulsa electoral. No debemos perder la memoria, hay muchos que quieren volver a definir cuál es el rol del estado. Hay aquellos que fueron cómplices, o abonan las ideas de ese modelo económico, que no solo disparó un régimen económico de concentración para los que más tienen, sino que también destruyó la principal herramienta de construcción personal y familiar, como país soberano, que es la industria nacional”.

“También hay otros que no solo buscan desmalvinizar permanentemente la conciencia nacional, sino que niegan los 30.000 desaparecidos, como identifican alegremente, para que sus aplaudidores estén contentos, que los derechos humanos son un negocio, un curro”, criticó Ziliotto, en referencia al macrismo.

“Más aún, vemos algunos que soslayan y que ponen en duda cuáles son los beneficios de la democracia. Esos son los grandes desafíos de los tiempos actuales, para reivindicar no solo a los 30.000 desaparecidos, sino a todos los que lucharon en este proceso de mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia, por eso, humildemente, los convoco a todos, que la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, sea algo permanente, sostenido en el futuro y, mirando al futuro, hoy más que nunca, Nunca Más”, cerró Ziliotto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plan B Noticias (@planbnoticias)

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios