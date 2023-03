Murió María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges

Compartir esta noticia:

La escritora y traductora María Kodama, última esposa de Jorge Luis Borges y heredera universal de su obra, falleció a los 86 años como consecuencia de un cáncer de mama que le había sido detectado en los últimos tiempos, informaron allegados.



Nacida el 10 de marzo de 1937, Kodama falleció curiosamente a la misma edad que el autor de «Ficciones», quien murió también a los 86 el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.



«Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida», había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente con Télam a propósito de la aparición de libro de memorias «María Kodama. Esclava de la libertad».

