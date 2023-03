Se vienen los Juegos Culturales Evita 

Compartir esta noticia:

La Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa anuncia el lanzamiento de la 18°edición de los Juegos Culturales Evita 2023.

Los Juegos Evita son una política pública inclusiva que promueven, por medio del arte y la cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo. La esencia de este programa no es la competencia en sí misma, sino que las y los participantes se encuentren, se conozcan e intercambien experiencias. Este año llegan con más disciplinas, más categorías, más inclusión y mayor participación.



Lema 2023: “Creciendo en Democracia”.



Destinatarios

Los Juegos Evita están destinados a jóvenes de 12 a 18 años y a personas mayores de 60 años de todo el país, organizados en las siguientes categorías:

– Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años). Nacidos durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

– Sub 18: (16, 17 y 18 años). Nacidos durante los años 2005, 2006 y 2007.

– Personas Mayores: (60 años o más). Nacidos durante el año 1963, o con anterioridad.

– Categoría Única: (12 a 18 años). Nacidos entre los años 2005 y 2011.

– Personas con Discapacidad: (12 a 18 años). Nacidos entre los años 2005 y 2011.



Disciplinas

CUENTO: categorías sub 15, sub 18 y Personas Mayores.

POESÍA: categorías sub 15, sub 18 y Personas Mayores.

FOTOGRAFÍA: categorías sub 15, sub 18, Personas Mayores y Personas con Discapacidad (PCD).

PINTURA / DIBUJO: categorías sub 15, sub 18 y Personas Mayores.

VIDEOMINUTO: categorías sub 15 y sub 18.

CANTO SOLISTA: categorías sub 15, sub 18 y Personas Mayores.

FREESTYLE: categorías sub 15 y sub 18.

DANZA (Pareja): categorías sub 15, sub 18 y Personas Mayores.

DANZA (Individual): categoría única.

TEATRO (Grupal): categoría única (12 a 18 años).

TEATRO (Unipersonal): categoría única (12 a 18 años) – Personas Con Discapacidad (PCD) y Personas Mayores.

CONJUNTO MUSICAL: categoría única.

HISTORIETA: categoría única.



Instancias dentro de la provincia

La Secretaría de Cultura junto a los municipios pampeanos organizan y coordinan las instancias zonal y provincial. Esta última se realizará en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa.



Instancia Zonal

Sedes

A continuación se informan las sedes de las instancias zonales (las fechas se comunicarán a la brevedad):



Zona 1- Quetrequen.

Localidades: Rancul, Realicó, Parera, Quetrequén, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini, Maissonnave.



Zona 2- Cnel. Hilario Lagos.

Intendente Alvear, Alta Italia, Bernardo Larroudé, Cnel. Hilario Lagos, Vértiz, Speluzzi, Adolfo Van Praet, Ceballos, Sarah, Ojeda y Falucho.



Zona 3- Caleufú.

Localidades: Eduardo Castex, Trenel, Arata, Caleufú, Metileo, La Maruja, Pichi Huinca, Conhelo, Monte Nievas.



Zona 4 – Catriló.

Localidades: Quemú Quemú, Villa Mirasol, Colonia Barón, Miguel Cané, Catriló, Lonquimay, Uriburu, Anguil, Dorila, Agustoni, Relmo.



Zona 5 – General Pico.



Zona 6 – Luan Toro.

Localidades: Victorica, Luan Toro, Carro Quemado, Telén, Loventué, Rucanelo, Mauricio Mayer, Winifreda.



Zona 7- Santa Rosa.



Zona 8 – Jacinto Arauz.

Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Guatraché, Colonia Santa Teresa, General San Martín, Abramo, General Campos y Cuchillo-Có.



Zona 9- Macachín.

Localidades: General Acha, Toay, Perú, Quehué, Unanue, Ataliva Roca, Miguel Riglos, Macachín, Alpachiri, Rolón, Doblas, Colonia Santa María, Tomás M. de Anchorena.



Zona 10 – 25 de Mayo.

Localidades: Santa Isabel, La Humada, Algarrobo del Águila, Puelén, 25 de Mayo, Gobernador Duval, Chacharramendi, La Reforma, Puelches, Limay Mahuida, Casa de Piedra.



Instancia Nacional

Personas Mayores

Sede: Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). Fecha: del 8 al 12 de septiembre 2023.

Juveniles

Sede: Mar del Plata (Buenos Aires). Fecha: del 25 al 30 de septiembre 2023.



Reglamento

La convocatoria ya está abierta y quienes deseen participar pueden solicitar el Reglamento de los Juegos Culturales Evita 2023 en Áreas de Cultura de los Municipios o por correo electrónico También por correo electrónico a culturaprensa@lapampa.gob.ar

