24M: Proyectan gratis del miércoles 29 al viernes 31 “Argentina 1985” en la Casa del Bicentenario en Toay

Compartir esta noticia:

La municipalidad de Toay anunció la proyección gratuita de “Argentina 1985” los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de marzo, en la Casa del Bicentenario.

Las proyecciones son con entrada gratuita y se realizan en el marco de las actividades conmemorativas del 24 de marzo, “Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Sobre “Argentina 1985”

La película del histórico «Juicio a las Juntas», realizado en 1985, dos años después de terminada la dictadura, del que se han hecho varios documentales, se adentra también en la mente del equipo judicial que protagonizó uno de los episodios más importantes de la vuelta a la democracia en Argentina.

«Nunca fui amigo de la idea de hacer personajes basados en personas que han existido. Rechacé 10 proyectos por ese motivo», contó Darín.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Creo que lo que nos gusta como espectadores del personaje de Strassera es ver ese arco de crecimiento, desde que tenía una muy baja autoestima y cómo va creciendo a medida que conjuntamente encuentran herramientas para llevar adelante el juicio, como la propuesta de formar un equipo de gente joven, sin experiencia y desintoxicada del pasado», explicó.

El guión, que mezcla intriga y momentos íntimos, sorprende por el humor pese al drama que aborda y por cómo se presenta a Strassera, un hombre de familia, un empleado del sistema judicial, alguien gris que termina a regañadientes por ser aquel que se encarga de la histórica acusación a los responsables de un genocidio.

«Le decían el loco, se disfrazaba para ver si lo reconocían. Hacía cosas muy locas porque lo que tenía entre manos era algo muy pesado», comentó Darín.

«Era un hombre ya grande, que venía trabajando en la justicia desde hace mucho tiempo. No había podido hacer todo lo que quería durante la dictadura. Eso le debió haber significado un peso en su consciencia. La película entre otras cosas tiene la inteligencia de hacerse cargo de esas contradicciones. Las pone sobre la mesa, no las esquiva y eso me parece muy bueno», subraya.

«Argentina, 1985», la película dirigida por Santiago Mitre obtuvo una gran cantidad de premios, entre ellos el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la 80ma. edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y compitió como mejor película extranjera, en la última entrega de los Premios Oscar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios