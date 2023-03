Berhongaray prefiere a Morales sobre Manes como candidato a presidente por la UCR

Compartir esta noticia:

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en La Pampa, Martín Berhongaray, mostró su preferencia por el mandatario de Jujuy, como candidato a presidente del radicalismo. Sobre la renuncia de Macri afirmó que “a mí me gusta la competencia y que elija la gente”.

El diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador por JxC en La Pampa, Martín Berhongaray, opinó sobre la reciente decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse a elecciones y aseguró que hubiera preferido que compitiera en las próximas elecciones PASO.

En declaraciones radiales, Berhongaray dijo que “cada uno es responsable de su decisión. Muchos la han elogiado, diciendo que ayuda a ordenar a Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que a mí me gusta la competencia y me gusta que elija la gente y no me gustan que elijan los dedos de los dirigentes, siempre me gustó la competencia y eso tiene que ver con la tradición del radicalismo. Me parece lo más sano”.

“Respeto todas las opiniones. Que movió el tablero, lo movió, incluso el propio Frente de Todos reaccionó rápido, para ver si Alberto debería seguir el mismo camino y en el otro sector, si Cristina debía hacer lo mismo”, dijo en declaraciones a FM Radio Noticias de Santa Rosa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lo concreto es que hay cinco candidatos lanzados. Tres tiene el PRO: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el radicalismo tiene a dos, por el momento, a Gerardo Morales y Facundo Manes. Morales hizo una actividad significativa en Buenos Aires, luego del resultado de La Pampa, donde el radicalismo se ha decidido a revisar el rol que tiene a nivel nacional y asumir mayor protagonismo”, afirmó Berhongaray.

En este sentido, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en La Pampa, opinó que la UCR debería ofrecer una sola fórmula para la interna. “Tenemos dos candidatos lanzados y para llegar en buena forma a las PASO, es imprescindible que el radicalismo sintetice estas dos pretensiones en una sola. Si el radicalismo compite con dos candidatos (en la interna de Juntos por el Cambio), se debilita”.

Consultado si prefiere a Facundo Manes o Gerardo Morales, como precandidatos presidenciales, Berhongaray dijo que tiene muy buena relación con los dos. “El otro día estuve presente y acompañando el lanzamiento de Gerardo Morales. Me parece que es un dirigente más preparado y más decidido a lanzar su candidatura presidencial”.

“Facundo (Manes) me parece una incursión muy interesante en política, ojalá se diera más a menudo, que gente muy exitosa en sus actividades profesionales, haya decidido involucrarse y hace un aporte con una mirada particular. Sí creo que Gerardo Morales tiene experiencia parlamentaria, más su actividad como gobernador de Jujuy y cuenta con un equipo y una estructura. Estos no son partidos que se juegan solos, en un escenario sumamente complejo, donde uno tiene que tener el respaldo de gente avezada en distintos temas. Es algo que nosotros también hemos formado en La Pampa”, dijo Berhongaray.

“Nosotros hemos formado una síntesis de mujeres y hombres, de equipos humanos y técnicos que han diseminado las estrategias correctas, para una visión estratégica del desarrollo en La Pampa ese es el valor agregado y distintivo”, cerró el candidato a gobernador de La Pampa por Juntos por el Cambio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios