El MoFePa criticó al oficialismo y a la oposición complaciente: “El proyecto de Provincia está agotado”

El Movimiento Federalista Pampeano presentó este miércoles a sus candidatos y candidatas para la Provincia y Santa Rosa.

Héctor Fazzini y Sonia Wisner se presentan para la gobernación y vice, mientras que Adriana López Quintero se postula para la intendencia de Santa Rosa. El primer candidato a concejal es Branco Maidana, mientras que Luis Serradel encabeza la de diputados provinciales.









Fazzini recordó que Ismael Amit “propuso un proyecto de Provincia, trajo las rutas, las cloacas, la electricidad, trajo el asfalto a las calles, trajo progreso, que es lo necesario para tener un proyecto de desarrollo. Creó 25 de Mayo, donde hizo el puente dique, divisaderos, el canal matriz que permitió 1.000 hectáreas de riego”, enumeró.

Resaltó que eso lo hizo “entre septiembre de 1958 y junio de 1966”.

Agregó que “el proyecto de hoy está agotado, necesitamos un nuevo plan de desarrollo. El actual gobierno está en el poder hace 40 años y no necesita mucho para mantenerse, ya que tiene injerencia, sobre todo, sobre los otros poderes, sobre las entidades intermedias, públicas y privadas”.

Y ante eso, dijo Fazzini, “tenemos una oposición complaciente, que más que ganar la provincia, lucha por ganar lo que resta del poder, ver quien consigue más poder del poder sobrante. Si seguimos como estamos, no se puede seguir un plan estratégico que tome al desarrollo como posibilidad de crecimiento y la actividad privada, que sea el motor que lo realice”.

Propuso sacar el nuevo plan de desarrollo de provincia de la consulta de los distintos sectores de la economía privada y de las organizaciones de la sociedad.

“Tenemos que cambiar, tenemos que hacer otra cosa, estamos haciendo lo mismo hace 40 años, así no vamos a mejorar”, agregó.

“Hay que descentralizar el estado, descentralizar la provincia y darle más autonomía a las Municipalidades, que tienen que tener sus propias cartas orgánicas. La ley orgánica que tenemos es de cuando éramos territorio nacional”, señaló.

“Tienen que tener independencia para firmar convenios con otros municipios, con Nación, no puede ser que por una ambulancia que donó Nación, se haya juzgado a una intendenta. Hay que permitir que se superen, que crezcan. También proponemos hacer una ley de coparticipación que les permita a los intendentes gobernar y evitar que tengan que venir a pedir fondos todas las semanas al Centro Cívico”, declaró Fazzini.

También criticó el desempeño del oficialismo en la Legislatura: “salvo la del 83, siempre tuvieron mayoría propia, lo que hace que no se produzcan debates, no se puedan plantear los temas. Y en estos 40 años, la oposición es complaciente. Me hago cargo de lo que me corresponde, pero la oposición no busca señalar lo que está mal. Tiene que haber una oposición más combativa, tiene que haber alternancia”, dijo.

Respecto de la salida de Juntos por el Cambio dijo que “hubo un problema con los partidos nacionales porque quieren manejar las alianzas. Nosotros trabajamos en interbloque para mantener la independencia partidaria”

“Nos fuimos porque no nos dejaron participar. Les dijimos no queremos un cargo en la lista de ustedes, si nos quieren dar, lo hablamos, pero queríamos que nos dejen participar de las internas”, finalizó,

