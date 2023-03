Mayoral: “General Pico tiene que volver a ser el bastión peronista”

Compartir esta noticia:

El FreJuPa presentó en General Pico a las y los candidatos locales y provinciales para las próximas elecciones del 14 de mayo. El acto, que se realizó en la Unidad Básica local, contó con la presentación del gobernador Sergio Ziliotto y la diputada y candidata a vicegobernadora, Alicia Mayoral.

La actual diputada dejó sus sensaciones del encuentro con los militantes y de la campaña política. Además, aseguró que tiene un diálogo permanente con Carlos Verna y respondió sobre la ausencia del ex gobernador en la Unidad Básica.

“Pico me generaba un antes y un después: estaba muy ansiosa de saber que iba a pasar y realmente fue multitudinario, ordenado, nuestra candidata a intendenta (Fernanda Alonso) pudo mostrarnos su fórmula y nosotros la acompañamos”, expresó Alicia Mayoral al portal Infopico.

¿Había muchos funcionarios en la Unidad Básica?: “yo no me saco fotos con los funcionarios, si con las personas con las que milito y otras que me sorprendieron con su presencia, entonces puedo garantizar que en la incidencia no eran tantos los funcionarios”.

Con respecto a la campaña y cómo llegar a la gente, Mayoral sostuvo que “somos conscientes que la cabeza de la gente no está en modo campaña, está en modo subsistencia del día a día. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sabemos: trabajar por y para la gente y seguir gestionando”.

“El hecho concreto mata el relato”, dijo Alicia sobre la campaña y agregó que “nosotros tenemos y debemos mostrar la gestión” “El desdoblamiento de las elecciones es un hecho concreto de separarnos de lo que ocurre con lo económico a nivel nacional”.

“Sabemos que Pico tiene que volver a ser el bastión peronista que alguna vez fuimos; hemos perdido a través del tiempo algunos votos que estamos dispuestos a recuperarlos con acción y mostrando la trayectoria de lo que hicimos”.

Alicia Mayoral, en su discurso en la Unidad Básica, manifestó que faltaba alguien en la mesa (Carlos Verna): “ni Fernanda (Alonso) ni yo somos voceras de Carlos (Verna), por lo tanto, él dirá por qué no acompañó con su presencia. Verna fue parte del armado del acto y tenemos un diálogo permanente. No necesita nuestra invitación: siempre lo esperamos y lo vamos a seguir esperando”. (Fuente: Infopico).

