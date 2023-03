Piden investigar supuesta estafa en el Banco Francés de Santa Rosa

Compartir esta noticia:

Un hombre de 76 años fue intimado a pagar una tarjeta de crédito que nunca sacó. Hay una cuenta corriente a su nombre, y ahora, se sumaría un crédito hipotecario.

Eduardo Ramón Del Olmo, un jubilado que cobra la mínima, fue intimado a pagar una tarjeta de crédito y los gastos de una cuenta corriente que nunca abrió.









Presentó una denuncia el 22 de febrero, pero habría sido archivada. El hombre afirma que no tiene cuenta, no tramitó tarjeta de crédito, no dio el consentimiento en persona, por teléfono o por internet.

En principio le reclamaron el pago de 70 mil pesos por gastos de una tarjeta de crédito y ahora, le aseguran que también sacó un crédito hipotecario.

Plan B pudo saber que el abogado Alberto Santiago Giuliano busca desarchivar la causa y reiniciar la investigación.

En caso de confirmarse que el hombre no contrató ningún servicio del BBVA, su representante jurídico buscará establecer si hubo filtraciones de datos en la sucursal Santa Rosa o determinar si se trata de una estafa telefónica.

El jubilado recibe constantes llamadas de un estudio jurídico para que pague lo que afirma nunca gastó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios