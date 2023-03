Reunión de FATFA en Santa Rosa: Mariano Fernandez celebró el federalismo gremial

Compartir esta noticia:

El vicegobernador de la provincia, Mariano Fernández, presidió el acto inaugural de la reunión del Consejo Directivo de FATFA (Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia), que hasta mañana se desarrollará en nuestra ciudad y manifestó su agradecimiento a los trabajadores del sector que “durante la pandemia se mostraron como lo esencial que son, que aún a riesgo de contraer COVID, una enfermedad que nadie conocía, jamás dejaron de cumplir con lo que de ellos demandábamos y más”.

Al igual que el intendente Luciano di Nápoli y la vice intendenta Paula Grotto, que participaron del acto, el vicegobernador destacó la elección de Santa Rosa para ser sede de este encuentro, “demostrando lo que Sergio (Haddad, secretario general de FATFA) me había adelantado hace un año, cuando estuvo en La Pampa, que su prioridad sería trabajar en territorio y así poner en ejercicio el federalismo gremial que se contrapone a lo que muchos practican que es el federalismo pragmático, teniendo en cuenta sólo a las grandes capitales”.

Durante el acto, donde también participó el diputado César Montes de Oca, que le entregó a Haddad la resolución que declara de interés legislativo a la Reunión, Fernández, además de desear que “lleguen a conclusiones beneficiosas para el sector”, recordó que “muchos trabajadores de farmacia fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, por soñar por un mundo mejor”.

También, de cara a los procesos electorales que se avecinan, tanto a nivel provincial como nacional, el vicegobernador resaltó que “no es lo mismo que a un país o una provincia, lo conduzca un gobierno egoísta o centralista, que si lo hace un compañero o compañera que se preocupe por el bienestar general”. Para luego profundizar diciendo: “no podemos negar que hay dificultades, pero a ellas las resolverá únicamente un gobierno nacional y popular, porque del otro lado no les importan la justicia social (de la otra no quieren ni hablar) ni los derechos de los trabajadores” y finalizar diciendo “hoy contamos con las paritarias (algo que también destacaron Haddad y di Nápoli a su turno) para resolver las demandas de los trabajadores, algo que un gobierno que no sea popular no implementaría porque nunca ha sido de su interés”.

También fueron parte del acto inaugural la secretaria adjunta de la CGT, Marcela Urban; el tiular del IPAV, Jorge Lezcano y, naturalmente, el secretario general de FATFA en La Pampa, Lucas Corral, que les dio la bienvenida a todos los que “hasta mañana, estarán debatiendo lo que el sector demanda en estos tiempos”

