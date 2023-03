Ziliotto defendió los índices provinciales: “soslayar al interior es propio del centralismo”

Compartir esta noticia:

El mandatario pampeano defendió la creación de un índice provincial para medir la vulnerabilidad social y recordó que son varias las provincias que cuentan con un IPC propio Destacó la implementación del Programa Pilquen y la administración eficiente de los recursos. “Eso de soslayar al interior del país, es propio del centralismo”, cuestionó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó la inversión realizada por el gobierno provincial en Salud, con la entrega de 17 ambulancias, realizada este miércoles 29 de marzo. “Recién lo decía el ministro de Salud, el doctor Kohan. Es algo que venimos haciendo y sabemos que la inversión en salud, debe ser sostenida, permanente y planificada”.

“Y en esa planificación tiene que ver la disponibilidad de ambulancias en cantidad y calidad y, a su vez, adaptadas a lo que es la geografía provincial. Por eso, tanto las distintas ambulancias que entregamos la semana pasada y ahora estas, tienen que ver en cómo se adaptan a la geografía pampeana y, en ese sentido, la demanda de salud. Es un proceso permanente, un ícono más, un día más en la costumbre de prestar un servicio público de salud de alta calidad, que sea permanente y no una coyuntura”, resaltó Ziliotto.

Consultado sobre el índice que presentó Desarrollo Social para medir la pobreza y que fue criticado en “cadena nacional” por medios nacionales, Ziliotto dijo que “no entendemos cuál es la crítica en que una Provincia genere su propio índice de medición”.

“No somos la primera provincia que tiene alguna medición en distintos órdenes que tienen que ver con las políticas públicas. Cuando lo vinculan al INDEC, son mediciones totalmente distintas: lo que hace el INDEC, es a efectos estadísticos y lo que hacemos nosotros es a efectos de la toma de decisiones y al control de gestión”, dijo el gobernador pampeano.

“Y los análisis, pasan por cuestiones menores y analizan el suceso. Lo que anunció el ministro el lunes (Diego Álvarez, de Desarrollo Social), no fue una foto, es parte de una película. Ustedes que siguen la historia de La Pampa en el tema social, saben que el Índice de Vulnerabilidad Social, lo han escuchado decir a mí, cuando era ministro, en el año 2005, cuando lanzamos el Pilquen, era identificar claramente los beneficiarios de los programas sociales y medir la eficiencia, controlarnos a nosotros mismos”, afirmó Ziliotto.

“Yo no puedo desparramar dinero, tengo que aplicarlo de la forma más quirúrgica, para ver a quién estamos ayudando. Y, como anunció el ministro, en abril del año pasado, cuando decidimos hacer una fuerte inversión en programas alimentarios, en el 2022 incrementamos en 800 millones de pesos, incorporando un refuerzo alimentario a 10.500 familias que estaban bajo la línea de pobreza, en base a las estadísticas que nos daba el INDEC. Hoy, lo que medimos, es la eficiencia de esa política pública”, dijo el gobernador. “No se pueden comparar porque son mediciones distintas, con herramientas distintas, con nuestros propios organismos y nuestras propias herramientas. Tengo el Pilquen, que determina el nivel de vulnerabilidad por quienes deben ser atendidos por el estado, que, a su vez, está complementado con datos de todos los municipios, eso nos permite utilizar esas herramientas para hacer más eficiente las políticas públicas”, agregó Ziliotto.

“Lo que hicimos, porque tenemos los datos, es cruzarlos. Eso no se agota, si se ven nuestras encuestas, que son 1.000, que se complementan con el cruzamiento de datos oficiales y se determina el nivel real de ingresos”, explicó Ziliotto. “Son cosas distintas, tenemos en claro lo que estamos haciendo, ellos hacen una lectura de una foto y nosotros hablamos de una película, que viene de ahora, sino desde hace mucho tiempo. La provincia de La Pampa planifica y gasta de forma quirúrgica, para que los que realmente deban ser ayudados por el estado, sigan siendo ayudados”, dijo Ziliotto.

Ziliotto recordó su discurso de apertura, en las sesiones ordinarias de la Legislatura y sostuvo que desde el 2021 a la actualidad, se incrementó 202% la ayuda alimentaria. “Hemos creado el índice de Vulnerabilidad Social para la toma de decisiones y el control de gestión. El INDEC hace una medición a efectos estadísticos, nosotros hacemos una medición a efectos de toma de decisión y control de gestión”, reiteró Ziliotto y dijo que no se pusieron en duda los datos relevados por el organismo nacional. “Yo no tengo ninguna duda, son cosas distintas”, agregó.

“En la provincia, venimos trabajando hace bastante tiempo y vemos que otras provincias tienen su IPC. La provincia de Córdoba también una herramienta que mide los niveles de Vulnerabilidad Social y nuestros equipos estuvieron trabajando, en una jornada vía Zoom, con todos los equipos estadísticos de la provincia de Córdoba. No es una foto que se nos ocurrió hacer, eso de soslayar al interior del país, es muy típico del centralismo. Estamos muy seguro de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos y vamos a hacer”, afirmó Ziliotto.

“Por eso, una de las principales obligaciones que tengo, es administrar los recursos públicos, de la forma más eficiente posible y esta herramienta, nos da la mayor eficiencia posible”, indicó el gobernador.

Consultado sobre un posible escenario de paridad entre Juntos por el Cambio y el PJ para las elecciones del 14 de mayo, Ziliotto dijo que “Martín (Berhongaray) está en campaña y dice lo que corresponde. Yo no voy a opinar sobre qué dicen otros candidatos. Yo sé lo que hago, lo que hice y lo que voy a hacer. La campaña es la gestión, no vamos a prometer nada distinto de lo que hemos hecho y tampoco vamos a prometer nada de lo que no podamos hacer, porque estamos seguro que vamos a seguir gobernando. Todo lo que hemos prometido, lo hemos cumplido”.

“Siempre hay encuestas, pero nuestra encuesta, es la gestión, la receptabilidad que tiene la gente a las políticas públicas que estamos haciendo en La Pampa, desde hace mucho tiempo”, afirmó Ziliotto.

En referencia a la solución en el conflicto con la Dirección General de Rentas, Ziliotto dijo que “mañana me reúno con Ernesto (Franco), para plasmar en dos proyectos de ley la propuesta del ministro a la mesa que se armó en la Secretaría de Trabajo y fue aceptada por los trabajadores de Rentas y también la nueva ley de coparticipación. Es de enorme importancia haber solucionado un conflicto que nos mayor certeza a nosotros y también, en cierta manera, más tranquilidad al contribuyente”, cerró Ziliotto.

