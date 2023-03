Ziliotto le tomó juramento a Bisterfeld como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto le tomó juramente a Guido Bisterfeld, quien asume en reemplazo del renunciado Ernesto Franco al frente del Ministerio de hacienda.









Horas después del anuncio oficial que confirmaba la renuncia de Ernesto Franco, en una ceremonia que se llevó a cabo esta tarde en el auditorio de Vialidad Provincial, Guido Bisterfel fue puesto en funciones por el gobernador Sergio Ziliotto.

«Ratificamos una vez más políticas de Estado», dijo el mandatario provincial, al afirmar que «los nombres estamos de paso y, nuestro legado, será lo que venimos llevando hace mucho tiempo, y que es el orden de las finanzas de La Pampa, algo valorado y hasta envidiado a nivel nacional».

«El superávit fiscal y el orden de las cuentas públicas es lo que nos da independencia económica», reafirmó.

«Hablar de Ernesto Franco no me van a alcanzar las palabras. Son 20 años que trabajamos juntos, 20 años que hemos vivido distintas situaciones, personales y vinculadas a nuestras tareas. Hemos vivido un sinnúmero de vaivenes de la economía nacional pero siempre nos unió la defensa de la fortaleza de las finanzas de La Pampa», dijo el gobernador.

«Le pregunte ¿estás seguro? y por el respeto que le tengo, he tomado la decisión de ayudarlo a cumplir un ciclo, que no significa que se vaya de nuestro lado, porque va a seguir representándonos en la Comisión Federal de Impuestos, la autoridad de aplicación de la Ley de Coparticipación Nacional, quizás nuestro principal oxígeno en el marco de un país federal para nutrirnos de recursos.. Por eso no queda más que agradecerle por todo lo que hizo y nos dio», resaltó Ziliotto.

«Más de uno de los que están aquí han sido formados por Ernesto Franco. Por eso hay aquí un equipo que va a respaldar la decisión de seguir en la misma senda. Por eso elegí a Guido como continuador de la tarea de Ernesto, anteriormente de Ariel, antes Dadone, y anteriormente de «Ningo» Jorge. No tengo dudas que el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas también estará al lado de Guido para seguir manteniendo el mismo orden», remarcó el gobernador provincial.

«Es un momento que no quisiéramos vivir, pero es necesario. Por eso repito, las políticas públicas, las gestiones, trascienden a los nombres, a todos. Por eso no tengo ninguna duda que vamos a seguir por el mismo camino. Esa es la certeza que a nosotros nos da mayor fuerza hoy para seguir adelante», concluyó Ziliotto.

