El ruido ¿inesperado?

La renuncia de Ernesto Franco al ministerio de hacienda de la provincia es analizada por el periodista Javier Urban que se plantea los interrogantes que esa dimisión dispara en el interior del peronismo gobernante a tan pocos días de una elección donde necesita de la confluencia de todos sus sectores internos.

(Por Javier Urban) Días atrás, en el comentario editorial del programa de radio, decíamos que el hecho más destacado de los últimos días había sido el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y sus trabajadores de la dirección de rentas que llevaron adelante un “quite de colaboración” que se extendió por 5 meses, en reclamo por la reducción del Estímulo, que les corresponde por Ley Fiscal, por ser “Ente Recaudador”.









Decíamos también que el levantamiento de la medida de fuerza era mucho más significativo que la prensa que la misma tuvo porque, desde octubre del año pasado generó retrasos y otros inconvenientes en algo esencial como es la función que tienen que cumplir de recaudar y fiscalizar los impuestos y tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales establecidos por la legislación, resolviendo todas las cuestiones referidas a las exenciones objetivas y subjetivas. Para la recaudación del estado provincial, y para el ordenamiento de los contribuyentes, que esos trabajadores hayan quitado su colaboración durante 5 meses, había sidoe mucho, decíamos.

El motivo del conflicto había sido el quite del adicional -derecho que hace 60 años se pagaba en todos los distritos, en todas las provincias- a los entes recaudadores, dispuesto por el ministro de hacienda Ernesto Franco que determinó repartir ese mismo porcentual de Adicional con más áreas y personal. Eso provocaba que el adicional se achicara.

Los trabajadores sospecharon que ese achique en su adicional causado por el reparto dispuesto, se debía a la creación en el área del Ministerio a cargo de Franco, de más Subsecretarías y Direcciones a cargo de 20 funcionarios que pasaron a cobrar ese estímulo.

Remarcábamos también que el acuerdo para que la medida de fuerza terminara no había quedado muy claro, ya que públicamente poco trascendió del mismo. Que lo habían cerrado el gremio ATE y el secretario de trabajo, Marcelo Pedehontaá, y que naturalmente se suponía que los y las trabajadores recuperaban los adicionales que habían caído de 4,5 por mil de lo recaudado, a un promedio de 3,7 por mil por empleado. Arriesgábamos que si el quite de colaboración había terminado y ya se está trabajando normalmente en Rentas, había de ser porque el gobierno habría dado marcha atrás con ese achique que había dispuesto en el porcentaje de adicionales. No sabíamos si ello era porque se extendió el 4,5 por mil para todas y todos los trabajadores, es decir también para aquellos “nuevos” entre comillas que habían comenzado a percibirlo (para quienes eso significaría un aumento) o si para asegurarles el mismo porcentaje que venían cobrando a los que llevaron a cabo la medida de fuerza, volvieron a dejarlos sin adicional a los que se habían visto beneficiados cuando Franco decretó el reparto del porcentual de adicional por entonces vigente.

Lo que quedaba claro era que ese acuerdo había sido una reconquista de los trabajadores y una marcha atrás del gobierno, con una medida tomada por uno de sus ministros, Ernesto Franco.

La situación ya no daba para más y el gobierno algo tenía que hacer por lo sensible del área que, si bien no estaba paralizada, sí estaba trabajando a media máquina con las consecuencias que decíamos, pero desautorizar de esa manera a Franco, generaba una lectura inevitable, entender que existe una discordia entre el gobernador y su ministro. Y la trillada sentencia del Martin Fierro, de que cuando entre hermano se pelean los devoran los de afuera, obviamente en tiempos electorales se potencia y ya había salido el macrismo provincial a pedir la renuncia del ministro.

Franco no era cualquier ministro. Fue responsable de la economía del último gobierno de Rubén Marín, de todos los gobiernos de Carlos Verna y ahora de Sergio Ziliotto. Tanta era su relevancia que pudo surfear el año pasado una situación que por la sola repercusión nacional que tuvo, a cualquier otro le hubiera costado la cabeza. Fue cuando trascendió el video donde le pide en la Cámara de Diputados que se interrumpieran las grabaciones y que salieran los taquígrafos para que no quede registrado lo que iba a decir a continuación, porque “Vamos todos presos”, dijo, antes de declarar que había inventado un contrato de alquiler a una empresa de energía hidrocarburífera para bajar el impuesto a las Ganancias que tenía que afrontar la provincia. Eso pasó y no pasó nada.

Es que Franco no sólo tiene las espaldas que tiene por su dilatada experiencia sino porque hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, es el hombre de Carlos Verna en cuestiones económicas y, todos así lo dicen, ocupaba la cartera de hacienda porque Verna se lo exigido a Ziliotto.

Tan clarito era eso que, cuando en 2021, el conductor de la línea plural le sacó el cuerpo a la campaña electoral de ese año donde se dirimían los nuevos legisladores nacionales que tendría La Pampa y en la que la fórmula determinada por el gobernador Ziliotto que excluía al senador ultra vernista Daniel Lovera que así quedó afuera del Senado fue derrotada por el macriradicalismo.

Después que eso pasara y cuando se decía que Ziliotto, enfadado, se sacaría de encima a los funcionarios leales a Verna, Franco fue contundente: “A mí me llamaron para una gestión de cuatro años”, dijo y agregó “Nunca pasó por mi cabeza (renunciar), no sé si pasó por la cabeza del Gobernador, que es otro tema distinto, pero por mi lado, no”.

Y Franco siguió ahí. Algo coherente con el dominio que exhibió Verna de la situación que hoy vive el peronismo pampeano, donde para ganar las elecciones que se harán en mes y medio, necesita y acordó la unidad y compromiso de todos los sectores. Seguramente Verna le dará el gusto a Fernanda Alonso, la intendenta y candidata a ser re electa en Pico que en la presentación de sus listas dijo «Me falta alguien en esta mesa que ya va a estar, ya va a venir», a lo que Ziliotto le contestó «Ya va a estar». Eso será porque el mandamás de la plural impuso a sus 6 candidatos a legisladores, para que sean mayoría en el bloque oficialista que asumirá en diciembre, de acuerdo a lo que se elija el 14 de mayo.

Por eso decíamos que la desautorización que el arreglo en rentas le significaba al ministro vernista Franco, planteabavarios interrogantes, algunos de ellos: ¿Pedehontaá habría actuado en consonancia con Franco? ¿haría ruido en el tranquilo panorama peronista pre electoral? ¿condicionaría la foto tan esperada? ¿tendría consecuencias posteriores en la relación gobierno de Ziliotto, ya entonces pato rengo, con la mayoría de legisladores vernistas?

La Pampa ya tiene nuevo ministro de hacienda, eso ¿significa que todas esas preguntas ya carecen de sentido? ¿ya no importa si el secretario de trabajo hizo el arreglo que hizo con los trabajadores de Rentas con la anuencia del ministro saliente? Qué Franco haya asistido a la asunción de su sucesor ¿implica que está todo bien en el peronismo a tan pocos días de las elecciones? Y la más significativa, el cambio de ministro ¿contó con el aval del conductor de la línea Plural?

