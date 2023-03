Silvia González fustigó a JxC por no dar quórum en el Senado: “nos dieron la espalda”

Compartir esta noticia:

Desde Estrellas Amarillas criticaron a las y los senadores de la oposición que no dieron quórum para el tratamiento de la Ley de Alcohol Cero y la de Lucio Dupuy, entre otras. “No tienen empatía. Es una vergüenza”, dijo Silvia González.

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, criticó duramente a la oposición, nucleada en Juntos por el Cambio, que ayer saboteó la sesión en la Cámara de Senadores de la Nación y que se aprestaba a convertir en ley la iniciativa de Alcohol Cero y la Ley Lucio, entre otras.

“Lo de ayer fue terrible. A mí, el día anterior, me llaman del despacho de la Vicepresidenta, para que armáramos un listado para el ingreso, en lo que serían las sesiones preparatorias del Senado. Fueron referentes nuestros, que consiguieron pasajes en avión y, a las tres de la tarde nos avisan que no se iba a poder tratar, porque no hubo acuerdo. A las seis de la tarde nos dicen que sí, armamos el listado que entregamos a las 11 de la noche, más toda la gente que estaba viajando a Buenos Aires”, dijo a Plan B.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ayer, cuando pasó esto, primero no había quórum y desde temprano empezamos a pedir (a la oposición) que bajen a dar quórum. El primer tema que se iba a tratar era Alcohol Cero y luego le pedimos, que si no estaban de acuerdo se fueran, pero por favor, pedimos que trataran el tema uno que era Alcohol Cero. Y también estaba la Ley Lucio, de Lenguaje de Señas y nos dieron la espalda”, criticó.

“Nos habían prometido. Yo hablo por los senadores de la Patagonia. Nos habíamos reunido en días previos con ellos y todos nos dijeron que nos iban a dar el voto positivo de Alcohol Cero. Hablo de la oposición y nos encontramos con que se levantaron todos y nos dieron la espalda, una vez más”, criticó Silvia González.

“La sensación que me quedó es la misma que a todos los familiares. Viéndolo por televisión, estábamos todos llorando, porque no solo ellos, sino la gente de Lengua de Señas, los abuelos de Lucio (Dupuy). Nosotros tuvimos que armar todo un viaje de un montón de gente, con un dolor profundo”, dijo.

“Ellos se levantan y se van a un lugar cómodo. Nosotros los familiares llegamos a Buenos Aires, no sabemos dónde vamos a parar, a veces dormimos en las terminales o nos quedamos girando todo el día, para poder volver a nuestras provincias. Es una vergüenza, muchas veces pagamos los pasajes con nuestros recursos”, señaló González.

“Yo ahora, lo que le pedí a todos esos senadores que nos dieron la espalda, que nos vuelvan a dar los pasajes para el 13 de abril. En diciembre nos hicieron lo mismo, ir el 20 y nadie nos vio porque las cámaras no estaban. Estábamos todos afuera llorando, porque suspendieron la sesión, porque se estaba festejando que se había ganado el Mundial. Nosotros afuera llorábamos con la gente de Lenguaje de Señas, porque suspendieron la sesión a último momento. Basta, no pueden seguir haciendo eso”, dijo González.

“Y esto se debe a la política partidaria, los lobbys de los empresarios, la falta de empatía. Estamos hablando de temas que son importantes para la sociedad: como el carnet para discapacidad, lenguaje de señas. No entiendo. Y eso que estamos en elecciones, le dieron la espalda al colectivo de víctimas que venimos hace 20 años militando. Fue impresionante. Y no solo a nosotros, a Lenguaje de Señas, a la ley de Cardiopatía Congénitas, la Ley Lucio. Fue realmente desolador lo de ayer”, afirmó González, quien agregó que no pudo hablar con los representantes pampeanos de la oposición en el Senado. “No nos contestó nadie. El día anterior nos dijeron que sí, que iban a estar ahí y luego no nos atendieron el teléfono, nadie nos dio una explicación”, afirmó.

Por último, González destacó la implementación de la Ley de Alcohol Cero en Santa Rosa. “Tenemos casi el 50% de alcoholemias positivas. Quieran o no, los resultados se ven enseguida”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios