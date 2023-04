Arrancó la campaña del PJ en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

De cara a las elecciones que se realizarán en La Pampa el 14 de mayo, el PJ de Santa Rosa presentó hoy sus candidatos y candidatas.

Luciano Di Nápoli buscará la reelección acompañado por Romina Montes de Oca como viceintendenta.

El gobernador Sergio Ziliotto participa del acto junto a su compañera de fórmula Alicia Mayoral.



La actividad tiene lugar en el Sindicato de Telecomunicaciones de La Pampa y reunió a las y los representantes que competirán en la contienda.

De la actividad participan los candidatos a concejales titulares: Francisco Bompadre, Lorena Guaiquián, Lucas Jesús Ovejero, Rocío Nerina Olguín, Mariano Alfageme, Sasha Montes de Oca, Ricardo Alfredo Valcarcel, Mónica Arribillaga, Lucas Darío Borra, Betsabe Martín y Emmanuel Alfayate.

Además, hay funcionario provinciales y municipales.

Romina Montes de Oca que se postula a viceintendenta manifestó que “vamos a darle continuidad al proyecto político de Luciano di Nápoli, un proyecto que empezó en el 2019 en medio de una crisis sanitaria y económica que azotó al mundo entero y que este compañero supo llevarla con grandeza y sensibilidad social”.

Destacó que “Nos mantuvimos cerca de la gente defendiendo los derechos y las conquistas. Queremos ir por mas crecimiento para la sociedad santarroseña”.

También resaltó el trabajo del gobernador de La Pampa y agradeció a la militancia que «no puede entrar toda en este salón y que tenemos la enorme tarea y responsabilidad de salir a la calle y decirle a los vecinos que desde el otro lado hay una dirigencia que ha actuado sin desidia sin escrupulosos con la derecha mas recalcitrante».

Alicia Mayoral señaló que “tengo el enorme orgullo de acompañar al actual gobernador y al próximo”.

Precisó que “Cuenten como una militante y me pongo a disposición, lo que quiero es cosechar votos. Cuenten conmigo”.

El intendente, Luciano di Nápoli, destacó los hechos más importantes de su gestión, donde agradeció “a mis compañeros del PJ de Santa Rosa, columna vertebral de este frente que hemos iniciado hace cuatro años, el FreJuPa y a mis compañeros de todas las líneas y de todos los sectores”.

Afirmó que “es una lista de unidad que vayamos todos juntos y para mí es un honor que podamos hacerlo de manera conjunta. Esa diversidad que tiene nuestra lista, que está integrada, por compañeros de todos los sectores, lo que hace es consolidar un consenso y darnos una multiplicidad de opiniones para poder favorecer a los vecinos de Santa Rosa en cada uno de sus problemas”.

Di Nápoli recordó que al iniciar su gestión “había una situación de abandono en la cual no había presencia municipal en ningún área. Con un sistema de agua, redes, cloacal colapsado y destacó al compañero Ziliotto que tuvo un enorme gesto que fue venir en persona al municipio a hablar conmigo, conocer la realidad y ante la magnitud de los problemas, me dijo, que lo vamos a solucionar juntos y sacar a Santa Rosa del abandono y este gobernador y este intendente han realizado el plan de obras público de saneamiento más grande que tuvo la historia de Santa Rosa”.

Sostuvo que había otro problema: “el alimentario, fuimos con otra política pública como la recuperación de un mercado municipal y hemos anunciado la construcción del mercado mayorista concentrado para resolver el problema estructural y de fondo”. Por otro lado, destacó que se han entregado más de 1.500 créditos a emprendedores y emprendedoras”.

“Nos ocupamos de otro tema central, que es resolver lo de la basura”, y recordó que otra gestión intentó y fracaso “se olvidaron del sujeto social y de los trabajadores del reciclado y nosotros fuimos a trabajar con ellos, no excluirlos”.

Di Nápoli, indicó la gran cantidad de eventos culturales que se desarrollan en la ciudad.

Por último, con una anécdota se refirió al EMTU, que recordó como una mujer que lo detuvo en la parada de colectivo que estaba hace mucho tiempo y necesitaba ir a buscar a su hija y que él la llevó, mientras “la mujer despotricaba y tenia toda la razón. Me quede maquinando como podía resolver este tema, ya me había reunido con la empresa que otros defendían, y en una cuestión casi extorsiva me decían subinos el subsidio, sino dejamos 70 trabajadores en la calle y la ciudad sin colectivo. Tomamos una decisión muy firme que fue municipalizar y salvar esos puestos de trabajo”.

