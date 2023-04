Luciano di Nápoli destacó la unidad del PJ y anunció una caminata: “tenemos mucho para mostrar a vecinos y vecinas”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó la unidad del justicialismo, de cara a las elecciones del 14 de mayo y afirmó que “la mejor campaña será mostrar las obras que se están haciendo”.

En declaraciones radiales, di Nápoli valoró las inversiones realizadas por el gobierno de Sergio Ziliotto, estimadas en 100 mil millones de pesos en la capital pampeana y señaló que “se están realizando obras pública, de saneamiento, en viviendas y en obras ‘que no se ven’, como enterrar una cloaca”, evaluó el jefe comunal.

“Hoy llevamos recambiados 57 kilómetros de redes de cloaca y 33 kilómetros de agua potable. Es un saneamiento urbano que no tiene precedentes. Estamos haciendo este trabajo, porque entendemos que es la forma de atacar el estado de abandono y la emergencia sanitaria, que fue definida por la Cámara de Diputados y la gestión anterior”, afirmó en declaraciones a FM Radio Noticias.

“Hay que continuar con este plan de obra, de la mano del gobierno provincial y nacional, a través del ENOHSA, en recambios de cañerías en toda la ciudad”, agregó.

En referencia a la campaña política, el intendente que va por su reelección, dijo que, a diferencias de otras oportunidades, se trata de una campaña corta. “Hay menos efervescencia en las calles, pero se va a empezar a ver desde ahora. Nosotros queremos salir y explicarle a la sociedad, dar cuenta de lo que se ha hecho. Sí es cierto, que la campaña es un poco más corta y esto se debe a una decisión, primero del Gobernador y luego en Santa Rosa. Lo charlamos y apuntamos a que la principal campaña es tratar de resolver los problemas cotidianos, apoyarnos en la gestión”.

“Creemos que tenemos mucho para mostrar y los vecinos y vecinas de Santa Rosa lo están viendo. La cantidad de obras y de políticas de estado, como el Mercado Municipal, la tarea con la basura, estamos acompañando al sector privado con microcréditos, como nadie la acompañó, generando eventos masivos para la ciudad y que, para el 22 de abril, en el aniversario, vamos a preparar un lindo festejo para la ciudad”, adelantó di Nápoli.

“Podemos hablar también lo que hemos hecho con los colectivos. La principal marca y muestra para hacer, es contarle a la sociedad de Santa Rosa, todo lo que se ha hecho en la gestión”, resaltó el intendente.

Por otra parte, di Nápoli resaltó el valor de la militancia justicialista y la unidad en el PJ. “Y eso se verá, a partir de mañana, donde realizaremos una gran caminata, de todas las líneas y de todos los sectores. Hay que destacar que la representación de esta línea es muy diversa, heterogénea y eso la favorece. Se ha logrado, después de muchos años en Santa Rosa, tener una lista de unidad, todos unidos en un proceso interno. Y eso es un plus, no solo para la conformación de la lista, sino también para la militancia en campaña”.

“Vamos a salir, todos unidos a demostrar esa unidad y a poder a hablar con los vecinos. Sé que en otros distritos y lugares, la cosa está más violenta, pero el pampeano en general y el santarroseño en particular, no te lo hacen sentir así. Algún enojado puede haber y me lo han demostrado, pero llegar a la agresión física, es para condenarlo desde todo punto de vista, lo que pasó en Buenos Aires”, dijo el intendente. “Nosotros vamos a salir a hacer la campaña, como lo hacemos siempre”, agregó.

“El 14 de mayo es una elección (diferente de la nacional). Quiero que los pampeanos y los santarroseños elijamos a Sergio Ziliotto, un gobernador que se ha preocupado y yo me siento parte de su equipo. Se ha preocupado para que Santa Rosa esté mucho mejor de lo que estaba hace tres años”, afirmó el intendente.

Por otra parte, el intendente destacó la decisión de municipalizar el servicio de transporte. “Falta mucho. La línea 7 tenemos que reforzarla, pero estamos a años luz de la empresa privada que prestaba servicios y que tenía una actitud extorsiva”.

“Una empresa privada que defendían otros, y lo dejaron escrito con su puño. Esa gente, cuando yo asumí como Intendente y la amenaza constante con la que te apretaban, era subí el subsidio mensual del transporte público. El colectivo, en ese momento pasaba cada hora y media, o dejo la ciudad sin colectivos y te dejo a 70 trabajadores en la calle. Si no hubiéramos tomado la decisión de crear la empresa municipal del transporte, con el acompañamiento del Gobernador, esos 70 trabajadores estarían en la calle, como ha pasado con otras empresas privadas que se fueron de la ciudad”, repasó di Nápoli.

“Hoy los colectivos, con sus déficits, con fallas, son 100% accesibles y pasan cada media hora. Puede fallar alguna vez porque se rompe alguno, pero no es la generalidad, el sistema de transporte urbano en Santa Rosa, está funcionando de manera ejemplar”, cerró di Nápoli.

