Pedehontaá: “hay una acuerdo salarial que está firmado y perfectamente liquidado, eso no se discute”

Compartir esta noticia:

El secretario de Trabajo del gobierno pampeano, Marcelo Pedehontaá, rechazó que se reabran nuevamente las paritarias para tratar salarios, luego de los reclamos de algunos gremios que integran la Mesa Intersindical. Agregó que las paritarias continúan abiertas para tratar otros puntos incluidos en el temario.

En declaraciones radiales, Pedehontaá señaló que no hubo una mala liquidación de los salarios de las y los trabajadores estatales. “De acuerdo a lo firmado, se hizo una liquidación. Visto el resultado de lo liquidado y pagado en el acuerdo, algunos gremios, no todos plantearon que no hubo una correcta interpretación”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Eso amerita, en una relación que venimos en el tiempo abonando al diálogo, que tengamos una reunión y todas las que tengamos que tener, para encontrar un punto que nos permita acercarnos a todas las partes”, agregó.

“Por otro lado, las paritarias generales, no solo contienen la pauta salarial, sino diez puntos más que, una vez zanjada la pauta salarial, las paritarias quedan abiertas para los otros temas. Para el tema salarial, ya firmó un acuerdo y vamos a tener todas las reuniones que tengamos para que ese acuerdo, en la buena fe que tiene este gobierno en la negociación salarial, pueda ser abarcativo de las inquietudes que tienen estos gremios que plantearon que no interpretó correctamente lo que se firmó. Hay un acuerdo salarial que está firmado y está perfectamente liquidado, eso no se discute”, dijo Pedehontaá, en declaraciones a la FM Radio Noticias, de Santa Rosa.

“Ese punto ya está definido. La semana que viene nos reuniremos con los gremios para ver cuál es la posibilidad de entendimiento que tenemos entre las partes”, agregó el secretario de Trabajo.

En este marco, Pedehontaá recordó que el acuerdo salarial cuenta con una cláusula gatillo semestral. “Lo que se está discutiendo es el porcentual de adelanto de esa cláusula gatillo, pero no está la posibilidad de reabrir, cuando hay un acuerdo homologado. Si está la posibilidad de dialogar cómo se reacomoda esta situación y de qué manera”.

“Más allá de que hubo unas expresiones muy desafortunadas y la mejor forma de solucionar esto es dialogando y viendo cómo las partes se acercan a una solución. Ayer el ministro de economía no se comprometió a una apertura de paritaria salarial. Hay gremios que dijeron públicamente que los salarios están bien liquidados. No tenemos reclamos de los docentes y en off dirigentes de la Intersindical, como UPCN, entienden que el acuerdo está bien aplicado”.

“Puede haber algún ruido en la interpretación y estamos dispuestos a escucharlos y ver si hay posibilidades de acomodarlo. La decisión es no ir a un enfrentamiento, bajo ningún punto de vista. Lo que sí, esperaría yo que tratemos de ser lo mayor responsable posible, a la hora de calificar conductas subjetivas o de distintas personas, porque lo único que hacen es convertir un ataque personal, lo que es una negociación entre partes”, agregó Pedehontaá.

“El gobierno liquidó de acuerdo a lo firmado. Se planteaba que hay un 6% que se miraba de una manera o de otra y no satisface lo que pensaron los gremios de la Mesa Intersindical que están reclamando. En el corrimiento de los medios de la supuesta inflación, eso genera algún tipo de ruido y la semana que viene, estaremos trabajando para ver cómo avanzamos”, agregó el secretario de Trabajo.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios