Reapareció PSPN, y en apoyo a Luciano

Durante el acto de presentación de la lista de Luciano di Nápoli hizo su reaparición un sector peronista que supo ser muy crítico de la conducción peronista y hasta quiso enfrentarlos en las internas.

PSPN, que hoy significa Peronistas Si, Perseguidos No (los memoriosos no olvidaránel Peronistas si, Pelotudos No), se mostró en público luego de un tiempo prolongado en que se dejaron de escuchar sus críticas a la conducción partidaria y a la decisión de conformar un frente con fuerzas de izquierda y el kirechnerismo.









Ayer, encabezados por Gastón Rodríguez Delgado, vocero de las severas críticas al peronismo y sus aliados, se mostraron en el sindicato telefónico y lo dieron a conocer por sus redes sociales.

Supo ser uno de los más críticos con Luciano di Nápoli por pertenencia a La Cámpora y reclamó ante cada tribuna a la que accedió, la apertura de la conducción peronista a la militancia de calle.

Ayer, le manifestó apoyo a los sectores que rechazó durante años. En sus tiempos de díscolo, hasta participó de una PASO de diputados nacionales, con el germen de lo que hoy es PSPN.

Hoy, Gastón Rodríguez es Coordinador de Planes Descentralizados de la Administración Provincial del Agua, y PSPN un sector, que si ha continuado con su trabajo, lo ha hecho en silencio y sin ventilar las diferencias.

