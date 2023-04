Calzatex: “Se genera cada vez más oportunidades y nuevos puestos de trabajo”

Compartir esta noticia:

En el marco del Plan de recuperación de infraestructura industrial llevado adelante por el Ministerio de la Producción, la empresa Calzatex ya produce para el mercado nacional.

“Estamos sobre cumpliendo nuestras metas”, “nos vamos sorprendiendo día a día”, “gran parte de lo que pasa es provocado por los empleados”, “la evolución de la fábrica es cada vez mayor”; estas son algunas de las frases alentadoras que manifestó Gustavo Moreno representante de Calzatex S.A., la fábrica de calzados recientemente instalada en el Parque Industrial de Santa Rosa.

Al detallar su proceso de relocalización en el predio de la ex planta Calzar, manifestó en cada una de sus frases las grandes expectativas respecto de esta iniciativa.

“Nos encontramos en una primera etapa en la cual estamos cumpliendo y sobre cumpliendo las metas propuestas, con una sinergia muy linda que se va dando entre la gente y nosotros y las posibilidades que se van creando. Y sobre todo generando cada vez más oportunidades y nuevos puestos de trabajo”, destacó.

Hasta el momento cuentan con algunas máquinas comenzando a trabajar, pero cada semana se van incorporando más “y eso no permite no sólo aumentar la capacidad de producción, sino también la cantidad de gente a contratar”, sostuvo Moreno y en ese sentido comentó que ya entraron 28 empleados y otros 6 lo harán próximamente. “Son todos ex empleados de Calzar, además tenemos otros tres o cuatro empleados de mantenimiento, en su mayoría todavía no hemos contratado a nadie que no tenga que ver con la empresa anterior”.

“Hasta el momento lo que se está haciendo “tiene que ver exactamente con lo que presentamos en nuestro proyecto, instalamos el taller de aparado el cual ya está funcionando y además de producir para nuestro negocio -aclaró con mucha satisfacción-, ya estamos produciendo para una empresa de Córdoba a la cual le hacemos un calzado de cuero de calidad”.

Respecto de este punto Moreno destacó que esta tarea solamente se puede llevar a cabo “por la experiencia de los empleados, que tienen la capacidad de trabajar con cuero y hacer un producto de calidad, ya que si bien mi empresa se dedica a la zapatillería, hoy estamos haciendo los dos productos, una zapatilla sencilla y simple y un zapato de cuero, de moda y con otra complejidad”.

En este marco destacó la ubicación geográfica en la que se encuentra actualmente “comenzamos a trabajar fuertemente en la zona de Cuyo, y eso por contar con la mano de obra calificada, y hoy ese mercado significa casi en el 30% de nuestra facturación -y reiteró-, estamos mandando mucha mercadería para esa zona y eso antes no lo podíamos hacer porque nuestra capacidad de producción estaba comprometida. Hoy tenemos otra posibilidad y por supuesto aprovechando la ubicación geográfica en la que nos ubicamos”.

En cuanto al número de empleados proyectado, si bien no quiere crear falsas expectativas, sostuvo que los 80 puestos mencionados en un principio seguro van a ser superados “no quiero generar expectativas difusas pero nos vamos sorprendiendo día a día con lo que pasa, la evolución que va teniendo la fábrica cada vez es mayor y eso nos hace prever que vamos a tener la fábrica funcionando mucho antes de lo pensado”, y continuó “lo que va sucediendo hasta el momento es muy lindo, y gran parte de ello es provocado por los empleados, que hacen que esto funcione espectacular”.

Finalmente Moreno comentó que estarán presentes en Expo Pymes 2023, oportunidad que sobre todo utilizarán “para darle mucha difusión a nuestras páginas on line, para que cualquier persona pueda comprar de manera particular a través de las mismas a un precio preferencial, con muy buena calidad de producto y buen servicio”, concluyó entusiasmado Gustavo Moreno, titular de Calzatex, una empresa bonaerense de gran trayectoria en el diseño y fabricación de calzado, ahora también en la Provincia de La Pampa

