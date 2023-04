Condenado por abuso sexual en Victorica clama su inocencia

Compartir esta noticia:

Sergio Gastón Alfonzo lleva casi tres años detenido por un caso de abuso sexual. Familiares y amigos iniciaron una campaña para insistir en su inocencia. Muestras pruebas contundentes, que la justicia pampeana no tuvo en cuenta.

Familiares y amigos de Sergio Gastón Alfonzo realizan una campaña pública para obtener su liberación. Fue condenado a 11 años de prisión por el tribunal de General Pico, integrado por la jueza María José Gianinetto, y los jueces Marcelo pagano y Federico Pellegrino.

Según el relato de la familia, la noche del 23 de noviembre de 2019, Sergio y su pareja se juntaron a cenar en su casa, estuvieron juntos hasta alrededor de las 2:30hs , posteriormente , él decide asistir a un local bailable de nuestra localidad con sus amigos y su novia, por otra parte, con una amiga.









Sergio ingresa al local bailable a las 3:20 de la madrugada y no sale hasta las 6:18 am, junto con un amigo, y van a comprar una hamburguesa, y luego se cruzan al bar ubicado a dos cuadras del boliche. Minutos después llega la policía y se lo llevan a la comisaria: “sin entender nada, accede a ir sin problemas, abusan de sus derechos al sacarle muestras de ADN de sus uñas y partes íntimas sin un abogado presente”, denuncian.

“Él aún no sabía por qué estaba donde estaba, hasta el otro día, domingo a la tarde, cuando se le informa por qué estaba privado de su libertad, y y le dan el derecho (recién en esta instancia) a comunicarse con su abogado. A raíz de todo esto, Sergio estuvo privado de su libertad durante 15 días, ya qué, pudo demostrar todo lo que había hecho ese sábado, durante todo el día y toda la noche, con testigos, cámaras de videos y horarios exactos” con los que recupera su libertad.

“Luego de 8 meses lo vuelven a detener por un ADN de baja calidad de prueba, incompleto, de su mano y vagina de la chica. La fiscal pide su detención nuevamente, porque el ADN de su mano era femenino (pero no de la denunciante) y el ADN de su parte íntima (de la denunciante) era de un pariente de él (rama familiar). Aun así no sé podía descartar a Sergio, cuando hicimos otro ADN con otra genetista que indicó que no era de Sergio, sino de un familiar de él”.

“La denunciante dice que adentro del boliche la tocaron, y que afuera, abusaron de ella, alrededor de las 5 de la madrugada. La denunciante acusa a Sergio junto a cuatro personas más, cuyos nombres jamás se supieron, porque la ‘víctima’ no nombra a nadie más que a Sergio. La denunciante en la cámara Gesell no sabe armar el relato y nombra a otra persona que, según ella escuchó mientras se producía el supuesto abuso”.

“La denunciante también declara que la subieron a un auto (dio detalles del mismo). Sergio fue el único que quedó involucrado en esta causa, la joven dice en dicha denuncia, que la tocaron adentro del boliche, primeramente dijo que el de seguridad la tocó (manoseó); luego que los dos policías que estaban afuera la habrían tocado; luego que abusaron de ella afuera del boliche, en una casa abandonada. También dice que su supuesto abusador le escribía mensajes a través de Instagram desde el local bailable. Sergio, en ese horario (horario que dice haber sufrido el abuso) , se encontraba adentro del local bailable. Hay testigos y hasta videos de las cámaras de seguridad que lo captan toda la noche ahí dentro, sin embargo, nada es suficiente para terminar con esta pesadilla, existiendo videos, lo condenaron igual a la pena de 11 años de prisión”, agregan.

Agregan que la justicia no peritó el teléfono para cotejar si Sergio estaba en la casa abandonada, que, por otra parte, estaba cerrada y no se notaron signos de movimientos o ingresos. Además, dicen que “los doctores que la revisaron en Victorica, dijeron que no había sido abusada, que el dolor vaginal era por una retención de líquido y un método anticonceptivo”.

“Los 2 policías, que hicieron un informe, alegaron que Sergio nunca salió del local bailable, pero la fiscalía lo desestimó. Cuando su pareja declaró para que le sacaran una muestra de ADN, se lo negaron, no quisieron comprobar que la muestra de ADN que encontraron en su mano esa noche (era de su propia NOVIA)”, cierra el relato.

